iPhone 14 uydu bağlantısı Snapdragon modemden geliyor

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Apple’ın iPhone 14 tanıtımında öne çıkardığı acil durum uydu bağlantısı özelliği teknoloji gündemini meşgul ediyor. Globalstar uydu ağının yüzde 85 kapasitesini kullanacak olan uydu desteğinin kaynağı ise Qualcomm.

İşin sırrı Qualcomm Snapdragon X65 5G modemde

Aslında bir nokta gözden kaçtı zira Qualcomm ve Globalstar geçtiğimiz yıl bir anlaşma yapmıştı. Globalstar ağında 5G bağlantıları için n53 adında bir bant yer alıyor ve uydulara erişim bu sayede mümkün oluyor. Qualcomm Snapdragon X65 5G modem de geçen yıl bu bandı desteklemeye başlamıştı.

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Apple’ın ayrıca kendi geliştirdiği RF yongası ve yazılım ile bu özelliği desteklediği belirtiliyor. Kapasite kısmında ise Globalstar firmasının ağı devreye giriyor. İlk 2 yıl ücretsiz olan hizmet sonrasında abonelik ödemesi isteyecek.

Önümüzdeki dönemde Snapdragon X65 5G ve sonraki nesil modemlerde n53 desteğini görmeye devam edeceğiz. Bu bakımdan farklı markaların amiral gemilerinde de uydu desteği yer alacak. Elbette bu da global uydu ağlarına yeni bir yük anlamına geliyor. Huawei Mate 50 serisinde de benzer bir destek mevcut ancak Beidou uydusu olduğu için Snapdragon X65 muhtemelen devreye girmiyor.

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iPhone 14 uydulara nasıl bağlanıyor?