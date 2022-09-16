iPhone 14 ön sipariş Türkiye'de açıldı: iPhone 14 Pro Max, çılgın fiyatıyla satışta!

iPhone 14 serisi, Türkiye'de ön satışa çıktı. Türkiye fiyatı 31.000 TL'den başlayan iPhone 14 serisi, 16 Eylül itibarıyla Türkiye'de ön siparişe açıldı. iPhone 14 ön sipariş vermek isteyenler için, başta Apple Online Store ve teknoloji mağazaları olmak üzere birçok seçenek var.

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iPhone 14 ön siparişleri Türkiye'de açıldı

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinin Amerika'da satışları sürerken, yeni iPhone'ların Türkiye'de ön satışları başladı. 16 Eylül itibarıyla, başta Apple Online Store olmak üzere teknoloji perakende mağazaları, operatörler, e-ticaret sitelerinde iPhone 14 ve 14 Pro'lar ön satışa çıktı. Her zaman olduğu gibi, Apple yetkili satıcıları ve operatörler dahil olmak üzere iPhone 14 satan bazı yerler, "Eskiyi getir yeniyi götür kampanyası", "iPhone değiş tokuş kampanyası" gibi çeşitli iPhone 14 kampanyaları düzenleyecektir.

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iPhone 14 ön sipariş fiyatı; 31.000 TL'den başlarken, iPhone 14 Pro Max ön sipariş fiyatı; 44.000 TL'den başlıyor.

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23 Eylül'de satışlar başlayacak

Türkiye'den iPhone 14 ön sipariş verenler, telefonlarına Amerika'daki kadar kısa sürede ulaşamayacak. 23 Eylül, Apple Türkiye'nin iPhone 14 serisi için belirlediği resmi çıkış tarihi. Şu anda, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro ön sipariş sayfasına baktığımızda, Apple'ın 14 Pro modellerinde gönderim için 6-7 hafta süre verdiği görülüyor. iPhone 14 Türkiye'deki kullanıcılarla daha hızlı (Eylül'ün son haftası) bulaşacak. iPhone 14 Plus için ön siparişin henüz açılmadığı görülüyor.

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iPhone 14 ön sipariş satışı Türkiye'de başladı