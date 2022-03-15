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    iPhone 14 için yeni iddia: Uydu iletişimi

    iPhone 14 serisinin bu yıl piyasaya çıkması beklenirken firmanın ilk kez versiyonlar arasında keskin bir bileşen ayrımına gideceği ifade ediliyor. Bu da performans tarafında kendisini gösterecek. 
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    iPhone 14
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    Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi bu yıl karşımıza çıkabilir. Kaynaklar Apple’ın prototip seviyesinde yeni teknolojinin testlerine başladığını belirtiyor.

    iPhone 14 uydu sistemi

    WiFi ve hücresel bağlantı dışında iPhone modellerine farklı bir iletişim modeli uygulamak Steve Jobs’ın hayaliydi. Bu hayalini devam ettiren Tim Cook, 2019 yılında özel bir ekip kurarak Stewie kod adıyla projeye start vermişti.

    Uydu üzerinden iletişim kurabilen teknolojinin prototip aşamasına geldiği iddia ediliyor. Operatörlere bağlılığı en aza indirecek uydu iletişimi iPhone 14 serisinde en azından Pro versiyonlarda karşımıza çıkabilir.

    Apple’ın A16 Bionic ile donatacağı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde ek olarak uydu iletişim özelliği de yer alacak. Apple A15 Bionic kullanan iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise bu teknolojiyi sunmayacak.

    iPhone 14 ile ilgili diğer gündeme gelen iddialar ise standart seri için LPDDR4, Pro serisi için LPDDR5 RAM bellek, yine Pro serisi için biraz daha uzayan ekran boyutu şeklinde sıralanıyor.

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