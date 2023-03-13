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    iPhone 14 kılıfları iPhone 15'e uyacak mı? İşte karşılaştırma videosu

    iPhone 15 serisinin üç boyutlu dummy (maket) birimleri paylaşıldı. iPhone 14 serisi için tasarlanan kılıfların iPhone 15 modellerine uyup uymayacağı videolu olarak gösterildi.
    Oy Ver
    iPhone 15 dummy (maket) görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Apple iPhone 15 serisini sızdırılan CAD dosyalarına dayalı yüksek kaliteli görseller dahil çeşitli şekillerde gördük. Son olarak, Macotakara, üç boyutlu yazdırılmış iPhone 15 maket birimlerini inceledi.

    Tüm modeller için Dinamik ada, USB-C, kavisli kenar

    iPhone 15 dummy birimleri, Apple’ın 2023 iPhone’larında yapacağı tasarım değişikliklerine (daha küçük çerçeveler, kavisli gelen kenarlar, kamera çıkıntıları) bir kez daha göz atmamızı sağlıyor.

    iPhone 15 dummy (maket) görüntüleri

    Videodan iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in boyutlarının değiştiği, iPhone 14 kılıflarının kullanılamacağı anlamı çıkıyor. Dummy birimler, kılıf ve ekran koruyucu uyumluluğuyla ilişkili detayların yanı sıra iPhone 15 serisine gelecek birkaç tasarım değişikliğini gösteriyor. İşte video:

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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