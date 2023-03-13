iPhone 14 kılıfları iPhone 15'e uyacak mı? İşte karşılaştırma videosu

Tüm modeller için Dinamik ada, USB-C, kavisli kenar
iPhone 15 dummy birimleri, Apple’ın 2023 iPhone’larında yapacağı tasarım değişikliklerine (daha küçük çerçeveler, kavisli gelen kenarlar, kamera çıkıntıları) bir kez daha göz atmamızı sağlıyor.
iPhone 15 dummy (maket) görüntüleri
Videodan iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in boyutlarının değiştiği, iPhone 14 kılıflarının kullanılamacağı anlamı çıkıyor. Dummy birimler, kılıf ve ekran koruyucu uyumluluğuyla ilişkili detayların yanı sıra iPhone 15 serisine gelecek birkaç tasarım değişikliğini gösteriyor. İşte video:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez