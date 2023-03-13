iPhone 14 kılıfları iPhone 15'e uyacak mı? İşte karşılaştırma videosu

Tam Boyutta Gör Apple iPhone 15 serisini sızdırılan CAD dosyalarına dayalı yüksek kaliteli görseller dahil çeşitli şekillerde gördük. Son olarak, Macotakara, üç boyutlu yazdırılmış iPhone 15 maket birimlerini inceledi.

iPhone 15 ekran panelleri sızdırıldı: Kesinlikle gerçek! 1 hf. önce eklendi

Tüm modeller için Dinamik ada, USB-C, kavisli kenar

iPhone 15 dummy birimleri, Apple’ın 2023 iPhone’larında yapacağı tasarım değişikliklerine (daha küçük çerçeveler, kavisli gelen kenarlar, kamera çıkıntıları) bir kez daha göz atmamızı sağlıyor.

iPhone 15 dummy (maket) görüntüleri

Videodan iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in boyutlarının değiştiği, iPhone 14 kılıflarının kullanılamacağı anlamı çıkıyor. Dummy birimler, kılıf ve ekran koruyucu uyumluluğuyla ilişkili detayların yanı sıra iPhone 15 serisine gelecek birkaç tasarım değişikliğini gösteriyor. İşte video:

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iPhone 14 kılıfları iPhone 15'e uyacak mı? İşte video