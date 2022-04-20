iPhone 14 otomatik odaklamalı ön kamera ile geliyor: Selfie kamerasında ciddi iyileştirme

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Apple analisti olarak tanıdığımız Ming-Chi Kuo, iPhone 14'ün ön kamerası hakkında tahminlerini paylaştı. Kuo'ya göre şirket yeni nesil akıllı telefonlarındaki selfie kamerasını iyileştirerek diğer markaların amiral gemilerinin özelliklerine yaklaştıracak.

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Deneyimli analist dört iPhone 14 modelinin de son iki yıldır piyasaya sürülen modellerden daha iyi bir ön kamerayla donatılacağını söylüyor. Sensörün değişip değişmeyeceği belli değil ancak gelen bilgiler otomatik odaklama sunacağı ve diyafram açıklığının f/2.2'den f/1.9'a ineceği yönünde.

Pro'lara özel olmayacak

Yeni nesil iPhone'larda yapılacak bu kamera yükseltmesi özçekimler veya portre modu için daha iyi sığ alan derinliği sağlamanın yanı sıra görüntülü aramalar ve canlı yayınlar sırasında odak kalitesini artıracak. Ayrıca düşük ışıkta çekim performansına da olumlu etkisi olacak.

Hatırlayacağınız üzere daha önce Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde 48 megapiksel ana kameraya yer vermeyi planladığı bildirilmişti. Kuo'ya göre güncellenen ön kamera dört yeni iPhone 14 modelinde de kullanılacak. Yani sadece Pro serisine özel bir yükseltme olmayacak.

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iPhone 14 otomatik odaklamalı ön kamera ile geliyor