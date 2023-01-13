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    Apple, iPhone 14 Pro ekran sorununu yeni güncellemeyle çözecek

    Geçtiğimiz ay iPhone 14 Pro kullanıcılarının bildirdiği ekranda yatay çizgi sorunu için Apple'dan yanıt geldi. Şirketin açıklamasına göre sorun donanımsal değil.
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    iphone 14 pro ekranda yatay çizgi çözümü Tam Boyutta Gör
    Daha çok iPhone 14 Pro Max ekranlarında oluşan yanıp sönen yatay çizgi sorununa ilişkin Apple’dan açıklama nihayet geldi.

    Apple, geçtiğimiz ay bildirilen bu sorunun donanım kaynaklı olmadığını, sorunu çözecek iOS güncellemesinin yakında yayınlanacağını söyledi.

    iPhone 14 Pro serisinde ekran açıldığında veya kilit ekranında çıkan yeşil ve sarı yatay çizgileri ortadan kaldıracak güncelleme, iOS 16.3 olabilir. iOS 16.3 şu anda geliştiriciler ve herkese açık beta programına katılan kullanıcılar tarafından test ediliyor.

    Yeni iOS sürümünün en az birkaç hafta daha yayınlanması beklenmiyor; Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Şubat veya Mart başında yayınlanacak. Şirket, geçen ay iOS 16.2’deki hataları gideren iOS 16.2.1 güncellemesini yayınlamıştı. Dolayısıyla ara güncelleme de görebiliriz.

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