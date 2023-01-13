Apple, iPhone 14 Pro ekran sorununu yeni güncellemeyle çözecek

Tam Boyutta Gör Daha çok iPhone 14 Pro Max ekranlarında oluşan yanıp sönen yatay çizgi sorununa ilişkin Apple’dan açıklama nihayet geldi.

Apple, geçtiğimiz ay bildirilen bu sorunun donanım kaynaklı olmadığını, sorunu çözecek iOS güncellemesinin yakında yayınlanacağını söyledi.

iPhone 14 Pro serisinde ekran açıldığında veya kilit ekranında çıkan yeşil ve sarı yatay çizgileri ortadan kaldıracak güncelleme, iOS 16.3 olabilir. iOS 16.3 şu anda geliştiriciler ve herkese açık beta programına katılan kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Yeni iOS sürümünün en az birkaç hafta daha yayınlanması beklenmiyor; Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Şubat veya Mart başında yayınlanacak. Şirket, geçen ay iOS 16.2’deki hataları gideren iOS 16.2.1 güncellemesini yayınlamıştı. Dolayısıyla ara güncelleme de görebiliriz.

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iPhone 14 Pro ekranında yatay çizgi sorunu için güncelleme yolda