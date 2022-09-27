Tam Boyutta Gör

Yeni nesil iPhone'ların satışa sunulmasının ardından ilk müşterilerin yaşadığı olumlu-olumsuz deneyimler de ortaya çıkmaya başladı. MacRumors internet sitesinin haberine göre iPhone 14 Pro kullanıcıları düşük sinyal gücü ve hücresel bağlantı sorunlarından şikayetçi.

Apple yeni iPad ve Mac'leri sessiz sedasız tanıtabilir 1 gün önce eklendi

Reddit ve MacRumors forumundaki çok sayıda şikayete bakılırsa sorun Amerikalı operatör Verizon'un müşterilerini etkilemiş durumda. Cihaz sahipleri iPhone 14 Pro'da sinyal gücünün zayıf olmasından yakınıyor. Buna karşın iPhone 13 gibi diğer cihazlarda ise herhangi bir sorun yok.

Tam Boyutta Gör

5G bağlantı hızı yavaş

Reddit platformundaki bir kullanıcının iPhone 14 Pro'da 5G hızının yavaşlığıyla ilgili başlık açmasının ardından aynı sorunu yaşayan yüzden fazla kullanıcı şikayetlerini paylaştı. Verizon destek birimiyle iletişime geçtikten sonra bile sorunun hala çözülmediği belirtiliyor.

Bazı kullanıcılar en son iOS 16.1 beta sürümünü yüklemeyi denedi ancak bu işe yaramadı. Tüm bunlara ek olarak iPhone 14 Pro'daki tutarsız sinyal sıkıntısı yüzünden sesli aramaların kesintiye uğraması gibi sorunların da yaşandığını hatırlatalım. Apple ve Verizon'dan henüz konuyla ilgili açıklama gelmiş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 14 Pro kullanıcıları düşük sinyal kalitesinden şikayetçi