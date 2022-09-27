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    iPhone 14 Pro kullanıcıları düşük sinyal kalitesinden şikayetçi

    iPhone 14 Pro sahipleri düşük sinyal kalitesi ve hücresel bağlantı sorunlarından şikayetçi. Çok sayıda kullanıcı yavaş 5G hızı ve sesli aramaların kesintiye uğraması gibi sıkıntılar yaşıyor.
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    iPhone 14 Pro kullanıcıları düşük sinyal kalitesinden şikayetçi
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    Yeni nesil iPhone'ların satışa sunulmasının ardından ilk müşterilerin yaşadığı olumlu-olumsuz deneyimler de ortaya çıkmaya başladı. MacRumors internet sitesinin haberine göre iPhone 14 Pro kullanıcıları düşük sinyal gücü ve hücresel bağlantı sorunlarından şikayetçi.

    Reddit ve MacRumors forumundaki çok sayıda şikayete bakılırsa sorun Amerikalı operatör Verizon'un müşterilerini etkilemiş durumda. Cihaz sahipleri iPhone 14 Pro'da sinyal gücünün zayıf olmasından yakınıyor. Buna karşın iPhone 13 gibi diğer cihazlarda ise herhangi bir sorun yok.

    iPhone 14 Pro kullanıcıları düşük sinyal kalitesinden şikayetçi
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    5G bağlantı hızı yavaş

    Reddit platformundaki bir kullanıcının iPhone 14 Pro'da 5G hızının yavaşlığıyla ilgili başlık açmasının ardından aynı sorunu yaşayan yüzden fazla kullanıcı şikayetlerini paylaştı. Verizon destek birimiyle iletişime geçtikten sonra bile sorunun hala çözülmediği belirtiliyor.

    Bazı kullanıcılar en son iOS 16.1 beta sürümünü yüklemeyi denedi ancak bu işe yaramadı. Tüm bunlara ek olarak iPhone 14 Pro'daki tutarsız sinyal sıkıntısı yüzünden sesli aramaların kesintiye uğraması gibi sorunların da yaşandığını hatırlatalım. Apple ve Verizon'dan henüz konuyla ilgili açıklama gelmiş değil.

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    B
    batar 18 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 19 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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