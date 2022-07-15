iPhone 14 Pro Max'in teknik çizimleri sızdırıldı

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Önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 Pro Max'in teknik çizimleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler amiral gemisi akıllı telefonun boyutlarıyla ilgili fikir sahibi olmamızı sağlarken aynı zamanda cihazın genel tasarımını gösteriyor.

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Teknik çizimlerdeki değerlere bakılırsa iPhone 14 Pro Max 160.71 x 78.58 x 7.85 mm boyutlarına sahip olacak. Kamera ünitesinin de hesaba katılması ile birlikte akıllı telefonun kalınlığı 12.02 mm'ye ulaşacak. Çizimlerde delikli ekran detayı da gözden kaçmıyor.

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Daha kalın ve ağır olacak

iPhone 14 Pro Max görünüşe bakılırsa iPhone 13 Pro Max'ten biraz daha kalın olacak. Ayrıca cihazda daha büyük bir kamera ünitesi göreceğiz. Daha önce sızdırılan bilgiler akıllı telefonun 48 megapiksel ana kamera ile donatılacağını ortaya koymuştu.

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iPhone 14 Pro Max'in ağırlık bakımından da 240 gramlık iPhone 13 Pro Max'ten daha ağır olması bekleniyor. Apple yeni serinin tanıtımını Eylül ayında yapacak. Gelen bilgiler iPhone 14 ailesi kapsamında toplam dört model sunulacağı yönünde.

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