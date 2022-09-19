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    iPhone 14 Pro Max ne kadar sürede şarj oluyor? İşte test sonuçları

    Apple’ın güç adaptörleriyle iPhone 14 Pro Max şarj süresi ne kadar? merak edenler için yanıt Chongdiantou’dan geldi. Şarj testi, iPhone 14 Pro Max ne kadar sürede şarj olur? sorusunu yanıtlıyor.
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    iPhone 14 Pro Max şarj süresi

    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max ile en hızlı şarj süresini elde etmek için hangi güç adaptörünü kullanmak gerekiyor? Apple’ın kendi şarj adaptörlerini tercih eden kullanıcılar için Çinli site Chongdiantou, şarj testi gerçekleştirdi. Apple’ın tepe modeli iPhone 14 Pro Max hızlı şarj için hangi adaptörü gerektiriyor? bakalım.

    Şarj süresinde iyileştirme yok!

    Her şeyde önce, iPhone 14 Pro Max’in geçen yılın en güçlü modeli 13 Pro Max’e kıyasla şarj performansında hiçbir gelişme yok. iPhone 14 Pro Max’in ortalama şarj süresi yine yaklaşık iki saat. Apple’ın 140w MacBook Pro şarj aleti kullanıldığında bile, 14 Pro Max, 27w hızda şarj oluyor. Apple’ın iPhone 14 serisi için önerdiği şarj cihazı, 29w güç adaptörü. Tavsiye edilen şarj aleti kullanıldığında en yüksek 26.05w değeri elde ediliyor. Apple’ın daha yüksek kapasiteli ağır şarj aletleri de benzer güç sağlıyor.

    iPhone 14 Pro Max şarj süresi
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    iPhone 14 Pro Max en hızlı ne kadar sürede şarj oluyor? derseniz, telefon, 96W PD şarj aleti ile şarj edildiğinde pilin %0’dan %100’e dolması 109 dakika sürüyor. 30w şarj cihazı ile bu süre 20 dakika artıyor. Neticede, ortalama bir şarj aleti ile iPhone 14 Pro Max şarj edildiğinde tam şarj için iki saat beklemek gerekiyor. iPhone 13 Pro Max’in 96w şarj cihazıyla şarj edildiğinde, pilin %100’e ulaşması 106 dakika sürerken, 30w şarj cihazıyla bu süre 128 dakikaya çıkıyor.

    Apple, 20w veya daha yüksek kapasiteli güç adaptörü ile iPhone 14 ve 14 Pro serisinin %50 şarja 30 - 35 dakikada ulaştığını söylüyor. Apple’ın 96w USB-C güç adaptörünün güncel fiyatı (Apple Online Store’da) 1519 TL. Tabii ki, hızlı şarj için Apple’ın kendi adaptörünü kullanmak veya daha doğrudan Apple mağazasından satın almak gerekmiyor; çok fazla seçenek var.

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