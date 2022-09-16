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    iPhone 14 Pro'nun tüm havası parlak ışıkta sönüyor

    Apple'ın Dynamic Island olarak lanse ettiği etkileşimli çentik tanıtımlarda oldukça cazip görünüyordu. Peki gerçekte de öyle mi?                                 
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    iPhone 14 Pro'nun tüm havası parlak ışıkta sönüyor
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    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde satışa sunuldu ve cihazların ilk incelemeleri ve yorumları da internette yer almaya başladı.

    iPhone 14 Pro ve Pro Max'te uygulanan en önemli ve göze çarpan yeniliklerden biri, ekranın üst kısmındaki çentiğin Dynamic Island adı verilen etkileşimli çentikle değiştirilmesi diyebiliriz. Android akıllı telefonlarda bu tür çentikler herhangi bir işleve sahip değilken, Apple mühendisleri bunu iOS arayüzüne entegre ederek çeşitli işletim sistemi işlevleri, widget'lar ve uygulamalarla etkileşime girmesini sağladı.

    Gerçek kullanımda, reklamdaki gibi değil

    Apple, sadece ön kamerayı ve sensörleri kamufle etmek için değil, aynı zamanda akıllı telefonla etkileşime girmek için de kullanıldığını vurgulamak istercesine bu çentik için şiirsel bir isim buldu: Dynamic Island. Kulağa güzel geliyor ve gerçekten de kullanıcı, uygulamaları küçülterek, bildirimleri ortaya çıkararak, widget'ları kurcalayarak bu "ada" ile oynanabiliyor. Özellikle de dinamik olarak boyutunu ve şeklini değiştirdiğinde çok etkili ve güzel. Adeta sihirli görünüyor değil mi?

    iPhone 14 Pro'nun tüm havası parlak ışıkta sönüyor
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    Pek de öyle değil, zira güneş ışığına çıkıldığında tüm sihir anında buharlaşıyor ve parlak ışıkta, Dynamic Island açıkça görülebiliyor. Dahası, Apple mühendislerinin özenle gizlemeye çalıştığı, ada içine yerleştirilmiş kamera ve sensörler güneş altında açıkça görülebilir hale geliyor. Aynı etki iç mekanlarda, güneş ışığına benzer çok parlak ışıkta da ortaya çıkıyor.

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