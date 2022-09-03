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    iPhone'un klasik pil yüzdesi göstergesi geri geliyor

    iOS 16 yüklü iPhone 14 Pro görüntülendi. Apple, iPhone’un klasik pil yüzdesi göstergesini geri getirmeyi planlıyor.                                              
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    iPhone 14 pro pil yüzdesi göstergesi

    Apple, iOS 16 beta 5 güncellemesi ile iPhone pil yüzdesini durum çubuğuna taşıdı ancak bu değişikliği belirli modeller için yaptığından eleştirilmişti. Ayrıca pil yüzdesi azalmasına rağmen barın değişmemesi, renk değiştirmemesi yönünden de yeni pil yüzdesi göstergesi beğenilmemişti. Bu durum, iPhone 14 serisi ile değişecek gibi görünüyor.

    iPhone'un klasik pil yüzdesi göstergesi geri geliyor

    Apple, iPhone’larda özlenen pil yüzdesi göstergesini iPhone 14 Pro serisiyle geri getirmeyi planlıyor. Eski modellerde olduğu gibi pil yüzdesi ayrı, pil seviyesi (pil doluluk oranı) ayrı olarak gösterilecek.

    Klasik pil göstergesinin yanı sıra, hücresel sinyal göstergesinin de sola taşınması dahil iOS durum çubuğunda bir dizi değişiklik olacağı söyleniyor. iPhone’un kilidi açıldığında ve kullanımdayken durum çubuğunda klasik pil göstergesi görünecek mi bilinmiyor.

    iPhone 14 pro pil yüzdesi gösterme
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    iPhone 14 Pro Always on Display (AOD) özelliği nasıl olacak?

    iPhone 14 Pro serisi ile gelmesi beklenen always on display (her zaman açık ekran) özelliğine de ilişkin yeni bilgiler mevcut. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’te always on display özelliği şu şekilde çalışacak; Derinlik efektli kilit ekranı duvar kağıtlarının arka planı kaldırılacak ve tamamen karartılacak. Widget’lar AOD ile görünür olacak. Kilit ekranında gösterilen içerik, AOD açık ve kapalı durumda farklı olmayacak.

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