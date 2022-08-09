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    Kuo: iPhone 14 ertelenmeyecek

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Çin’de yaşanan durumların büyük ihtimalle iPhone 14 sevkiyatını etkilemeyeceğini belirtti. Kuo’ya göre iPhone 14 sevkiyatı, Çin’in yeni yaptırımlarından etkilenmeyecek.
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    iPhone 14 sevkiyatlarında problem yok
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    Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerginlik, dünya genelinde teknolojik cihaz sevkiyatını da etkileyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta ABD Temsilcisi Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin ardından uzmanlar, Çin’den ABD’ye karşı bir yaptırım bekliyordu. Görünüşe göre Apple da bu durumdan şüphelenerek iPhone 14 üretimini Çin dışında Hindistan’da da başlatmaya karar vermiş. Ancak Kuo’ya göre Çin’in yaptırımları iPhone 14 sevkiyatlarını etkilemeyecek.

    Her şey yolunda giderse iPhone 14 gelecek ay tanıtılacak

    Daha önce iPhone 14 serinin parça sevkiyatında da geri kaldığı belirtilmişti. Son zamanlarda artan ertelenme iddialarının ardından Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Kuo, iPhone 14’ün büyük ihtimalle ertelenmeyeceğini belirtti. Kuo, “Son zamanlarda bazı yatırımcılar iPhone 14 modellerinin seri üretim ve sevkiyat takviminin jeopolitik problemlerden etkilenebileceğinden endişe duysa da, son araştırmalarım iPhone 14 modellerinin tedarik zinciri problemlerinden etkilenmeyeceğini gösteriyor” dedi.

    Özellikle Pro modellerinde büyük yenilikler sunacak olan iPhone 14 serisi, büyük ihtimalle eylül ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Apple'ın iPhone 14 serisi ile beraber yeni Apple Watch modelleri ve Mac modelleri tanıtacağı düşünülüyor.

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