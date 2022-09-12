Apple, tedarikçilerin iPhone 14 Pro’ya odaklanmasını istiyor

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Geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlik ile yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerini tanıtan Apple, hızlıca dünya gündemine oturmayı başardı. Büyük güncellemeler ile gelen iPhone 14 serisi, önümüzdeki haftalarda küresel olarak satışa çıkacak. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 ailesinde Pro modellere öncelik verilmesini istiyor.

Apple ekim ayında yeni cihazlarını tanıtabilir 11 sa. önce eklendi

iPhone 14 Plus geri planda tutuluyor

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, firmanın iPhone 14Pro modellerine öncelikverdiğini belirtti. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 Plus’a ayrılan kaynakları azaltmış ve üretim önceliğini Pro modellerine ayırmış. Kuo, Pro modellerinin genelde daha popüler olduğunu belirtiyor ve kullanıcıların standart iPhone 14 modellerine geçmek için yeterli sebepleri olmadığını ancak Pro modellerinin ciddi güncellemeler aldığı için daha çok sattığını belirtiyor. Firmanın bu sene A16 Bionic işlemcisini yalnızca Pro modellerinde kullanması, Pro modellerinin popülerliğini arttıracaktır.

Ayrıca iPhone 14 Plus’ın ekim ayında çıkış yapacak olması, Apple’ın o zamana kadar Pro modellerinin üretimine odaklanması için bir fırsat olacaktır. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 23 Eylül’de ülkemizde satışa çıkacak. iPhone 14 Plus için ise henüz net bir tarih verilmiş değil.

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iPhone 14 Pro üretim önceliğine sahip olacak