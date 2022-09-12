Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, tedarikçilerin iPhone 14 Pro’ya odaklanmasını istiyor

    Geçtiğimiz haftaki etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, cihazların üretim ve satışına odaklanıyor. Görünüşe göre firma, tedarikçilerin iPhone 14 Pro’ya öncelik vermesini istiyor.
    1

    iPhone 14 Pro üretim önceliğine sahip olacak
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlik ile yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerini tanıtan Apple, hızlıca dünya gündemine oturmayı başardı. Büyük güncellemeler ile gelen iPhone 14 serisi, önümüzdeki haftalarda küresel olarak satışa çıkacak. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 ailesinde Pro modellere öncelik verilmesini istiyor.

    iPhone 14 Plus geri planda tutuluyor

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, firmanın iPhone 14Pro modellerine öncelikverdiğini belirtti. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 Plus’a ayrılan kaynakları azaltmış ve üretim önceliğini Pro modellerine ayırmış. Kuo, Pro modellerinin genelde daha popüler olduğunu belirtiyor ve kullanıcıların standart iPhone 14 modellerine geçmek için yeterli sebepleri olmadığını ancak Pro modellerinin ciddi güncellemeler aldığı için daha çok sattığını belirtiyor. Firmanın bu sene A16 Bionic işlemcisini yalnızca Pro modellerinde kullanması, Pro modellerinin popülerliğini arttıracaktır.

    Ayrıca iPhone 14 Plus’ın ekim ayında çıkış yapacak olması, Apple’ın o zamana kadar Pro modellerinin üretimine odaklanması için bir fırsat olacaktır. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 23 Eylül’de ülkemizde satışa çıkacak. iPhone 14 Plus için ise henüz net bir tarih verilmiş değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız