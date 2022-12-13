iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro kamera karşılaştırması: Kim daha iyi?

- iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro kamera karşılaştırması
- Huawei Mate 50 Pro kamera testi 📱
- iPhone 14 Pro kamera testi 📲
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iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro kamera karşılaştırması
DxOMark şu anda Huawei Mate 50 Pro'nun dünyanın en iyi kamera mimarisine sahip olduğunu düşünüyor. Telefonlara fotoğraf, video ve yakınlaştırma kalitesi ile ilgili puanlar veren bu karşılaştırma sitesinin yayımladığı bilgiler oldukça önemli.
İlgili testlerde DxOMark'ın kişisel fikirleri ve teknik analizleri yer alıyor. Derlediğimiz verilerde ise subjektif fikirler ve çok fazla teknik detay mevcut değil. Hazırladığımız galeride bu iki modelin çektiği fotoğrafları inceleyebilirsiniz.
Buradaki amaç kullanıcıları teknik özelliklerdeki detaylarda boğmamak ve son kullanıcıya bu ürünlerin fotoğraf ve video çekme konusunda pratikte neler yapabildiğini göstermek.
Galerimizdeki fotoğraflarda yer alan firma logoları hangi fotoğrafın hangi marka cihaz tarafından çekildiğini anlamanızı kolaylaştırması için eklendi.
Huawei Mate 50 Pro kamera testi 📱
Ana kamera özellikleri:
- Ana kamera: 50 MP sensör, f/1.4 – f/4.0 ayarlanabilir diyafram açıklığına ev sahipliği yapan 24 mm lens, optik görüntü sabitleme (OIS)
- Ultra geniş açı kamera: 13 MP sensör, f/2,2 diyaframlı 13 mm lens
- Telefoto kamera: 64 MP, f/3,5 diyaframlı 90 mm lens, optik görüntü sabitleme (OIS)
Puanlama:
- DxOMark puanı: 149
- Fotoğraf: 152.
- Bokeh: 80
- Ön izleme: 63
- Yakınlaştırma: 148
- Video: 141
iPhone 14 Pro kamera testi 📲
Ana kamera özellikleri:
- Ana kamera: 48 MP sensör, f/1,78 açıklıklı 24 mm lens, ikinci nesil kaydırmalı sensör, optik görüntü sabitleme (OIS), Dual Pixel AF
- Ultra geniş açılı kamera: 12 MP sensör, f/2,2 diyaframlı 13 mm lens, Dual Pixel AF
- Telefoto kamera: 12 MP sensör, f/2,8 diyaframlı 77 mm lens, OIS Dolby Vision ve HDR video kaydı
- A16 Bionic
Puanlama:
- DxOMark puanı: 146
- Fotoğraf: 143
- Bokeh: 80
- Ön izleme: 91
- Yakınlaştırma: 139
- Video: 149
Kaynakça https://www.dxomark.com/huawei-mate-50-pro-camera-test/ https://www.dxomark.com/apple-iphone-14-pro-camera-test/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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