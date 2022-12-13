Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro kamera karşılaştırması: Kim daha iyi?

    DxOMark tarafından iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro için hazırlanan kamera karşılaştırması verilerini sizler için derledik. Fotoğraflar hangi akıllı telefonun daha iyi olduğunu söylüyor?
    1
    iPhone 14 Pro Tam Boyutta Gör
    DxOMark tarafından yayımlanan testler milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başarıyor. iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro bir kamera karşılaştırması için bir araya getirildi ve bu ikili bazı fotoğraflar çekti.

     

    iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro kamera karşılaştırması

    DxOMark şu anda Huawei Mate 50 Pro'nun dünyanın en iyi kamera mimarisine sahip olduğunu düşünüyor. Telefonlara fotoğraf, video ve yakınlaştırma kalitesi ile ilgili puanlar veren bu karşılaştırma sitesinin yayımladığı bilgiler oldukça önemli.

    İlgili testlerde DxOMark'ın kişisel fikirleri ve teknik analizleri yer alıyor. Derlediğimiz verilerde ise subjektif fikirler ve çok fazla teknik detay mevcut değil. Hazırladığımız galeride bu iki modelin çektiği fotoğrafları inceleyebilirsiniz.

    Buradaki amaç kullanıcıları teknik özelliklerdeki detaylarda boğmamak ve son kullanıcıya bu ürünlerin fotoğraf ve video çekme konusunda pratikte neler yapabildiğini göstermek.

    Galerimizdeki fotoğraflarda yer alan firma logoları hangi fotoğrafın hangi marka cihaz tarafından çekildiğini anlamanızı kolaylaştırması için eklendi.

    Huawei Mate 50 Pro kamera Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate 50 Pro kamera testi 📱

    Ana kamera özellikleri:

    • Ana kamera: 50 MP sensör, f/1.4 – f/4.0 ayarlanabilir diyafram açıklığına ev sahipliği yapan 24 mm lens, optik görüntü sabitleme (OIS)
    • Ultra geniş açı kamera: 13 MP sensör, f/2,2 diyaframlı 13 mm lens
    • Telefoto kamera: 64 MP, f/3,5 diyaframlı 90 mm lens, optik görüntü sabitleme (OIS)

    Puanlama:

    • DxOMark puanı: 149
    • Fotoğraf: 152.
    • Bokeh: 80
    • Ön izleme: 63
    • Yakınlaştırma: 148
    • Video: 141

    iPhone 14 Pro kamera Tam Boyutta Gör

    iPhone 14 Pro kamera testi 📲

    Ana kamera özellikleri: 

    • Ana kamera: 48 MP sensör, f/1,78 açıklıklı 24 mm lens, ikinci nesil kaydırmalı sensör, optik görüntü sabitleme (OIS), Dual Pixel AF
    • Ultra geniş açılı kamera: 12 MP sensör, f/2,2 diyaframlı 13 mm lens, Dual Pixel AF
    • Telefoto kamera: 12 MP sensör, f/2,8 diyaframlı 77 mm lens, OIS Dolby Vision ve HDR video kaydı
    • A16 Bionic

    Puanlama:

    • DxOMark puanı: 146
    • Fotoğraf: 143
    • Bokeh: 80
    • Ön izleme: 91
    • Yakınlaştırma: 139
    • Video: 149

     

    Kaynakça https://www.dxomark.com/huawei-mate-50-pro-camera-test/ https://www.dxomark.com/apple-iphone-14-pro-camera-test/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız