iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro kamera karşılaştırması: Kim daha iyi?

Tam Boyutta Gör DxOMark tarafından yayımlanan testler milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başarıyor. iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro bir kamera karşılaştırması için bir araya getirildi ve bu ikili bazı fotoğraflar çekti.

Huawei Mate 50 Pro dünyanın en iyi kameralı telefonu seçildi 1 ay önce eklendi

iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro kamera karşılaştırması

DxOMark şu anda Huawei Mate 50 Pro'nun dünyanın en iyi kamera mimarisine sahip olduğunu düşünüyor. Telefonlara fotoğraf, video ve yakınlaştırma kalitesi ile ilgili puanlar veren bu karşılaştırma sitesinin yayımladığı bilgiler oldukça önemli.

İlgili testlerde DxOMark'ın kişisel fikirleri ve teknik analizleri yer alıyor. Derlediğimiz verilerde ise subjektif fikirler ve çok fazla teknik detay mevcut değil. Hazırladığımız galeride bu iki modelin çektiği fotoğrafları inceleyebilirsiniz.

Buradaki amaç kullanıcıları teknik özelliklerdeki detaylarda boğmamak ve son kullanıcıya bu ürünlerin fotoğraf ve video çekme konusunda pratikte neler yapabildiğini göstermek.

Galerimizdeki fotoğraflarda yer alan firma logoları hangi fotoğrafın hangi marka cihaz tarafından çekildiğini anlamanızı kolaylaştırması için eklendi.

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Huawei Mate 50 Pro kamera testi 📱

Ana kamera özellikleri:

Ana kamera: 50 MP sensör, f/1.4 – f/4.0 ayarlanabilir diyafram açıklığına ev sahipliği yapan 24 mm lens, optik görüntü sabitleme (OIS)

Ultra geniş açı kamera: 13 MP sensör, f/2,2 diyaframlı 13 mm lens

Telefoto kamera: 64 MP, f/3,5 diyaframlı 90 mm lens, optik görüntü sabitleme (OIS)

Puanlama:

DxOMark puanı: 149

Fotoğraf: 152.

Bokeh: 80

Ön izleme: 63

Yakınlaştırma: 148

Video: 141

Tam Boyutta Gör

iPhone 14 Pro kamera testi 📲

Ana kamera özellikleri:

Ana kamera: 48 MP sensör, f/1,78 açıklıklı 24 mm lens, ikinci nesil kaydırmalı sensör, optik görüntü sabitleme (OIS), Dual Pixel AF

Ultra geniş açılı kamera: 12 MP sensör, f/2,2 diyaframlı 13 mm lens, Dual Pixel AF

Telefoto kamera: 12 MP sensör, f/2,8 diyaframlı 77 mm lens, OIS Dolby Vision ve HDR video kaydı

A16 Bionic

Puanlama:

DxOMark puanı: 146

Fotoğraf: 143

Bokeh: 80

Ön izleme: 91

Yakınlaştırma: 139

Video: 149

53 bin liralık iPhone 14 Pro kutudan çıkıyor “Geçilir mi?” 2 ay önce eklendi

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iPhone 14 Pro ve Huawei Mate 50 Pro kamera karşılaştırması