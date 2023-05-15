Tam Boyutta Gör iPhone 14'ün beğeni kazanan Acil SOS (Emergency SOS) özelliği, iki ülkede daha kullanıma açıldı. Hatırlayacak olursak hücresel ve Wi-Fi ağı bulunmadığı durumlarda uydu üzerinden iletişime olanak tanıyan bu özellik, iki yıl boyunca ücretsiz olarak iPhone 14 ailesindeki tüm modellere dahil edildi.

iPhone 14 serisinin acil SOS özelliği iki ülkede daha açıldı

Bildirilenlere göre ilk aşamada ABD ve Kanada’da erişime açılan Emergency SOS özelliği, kısa süre önce Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık‘ta yer alan kullanıcılara açılmıştı. Şimdi son olarak Apple, özelliğin Yeni Zelanda ve Avustralya'da kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Bilmeyenler için Apple Acil SOS (Emergency SOS) özelliği, halihazırda dünya yörüngesine 24 farklı uyduya sahip olan Globalstar ağı tarafından destekleniyor. Bununla birlikte henüz Türkiye'de erişime kapalı olan özellik, güç ve ses düğmelerine uzun süre basarak veya güç düğmesine beş kez hızlıca basarak etkileştirebiliyor.

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Yapılan açıklamada Apple, "Acil SOS'un kullanıma açıldığından bu yana, 12 ülkede hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu" söylüyor. Ayrıca Cuppertino devi, uyduların düşük bant genişliği ve hızı nedeniyle, kullanıcıların sabırlı olmaları gerektiğini belirtti.

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iPhone 14 serisinin acil SOS özelliği iki ülkede daha açıldı