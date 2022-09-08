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    iPhone 14, araba kazası durumunda acil bildirim yollayacak

    iPhone 14 ve 14 Pro ile birlikte Apple Watch Series 8, trafik kazası algılama özelliği ile geliyor. Peki, iPhone ve Apple Watch, araba kazasını nasıl algılıyor? 
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    iPhone 14 trafik kazası algılama

    Apple, Far Out etkinliğinde iPhone 14 ve Apple Watch Series 8 için hayat kurtaran bir özelliği tanıttı: Çarpışma algılama. Peki, iPhone ve Apple Watch, araba kazalarını nasıl tespit ediyor?

    iPhone 14 ve Apple Watch 8, trafik kazasını nasıl algılıyor?

    Tüm iPhone 14 modelleri ve Apple Watch 8, trafik kazası algılama özelliğine sahip. 256G’ye kadar G kuvveti ölçümlerini algılayabilen yeni çift çekirdekli ivmeölçer ve yeni yüksek dinamik aralıklı jiroskop ile iPhone, crash detection özelliğiyle araba kazasını algılayabiliyor. Kullanıcı, bilinç kaybı yaşıyorsa veya iPhone’a ulaşamayacak durumdaysa cihaz, otomatik olarak acil servisleri arıyor. Apple Watch 8 de, yeni üç eksenli jiroskop ve verileri önceki nesilden dört kat daha hızlı örnekleyen yüksek g kuvveti ivmeölçer sayesinde araba kazasını algılayabiliyor.

    Apple Watch çarpışma algılama
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    Apple, barometre ile birlikte cihaz üzerinde çalışan bir algoritmadan faydalanan Watch Series 8’in çarpışmaları algılayabildiğini ve kullanıcının 10 saniye içinde yanıt vermemesi durumunda acil durum kişilerini ve servislerini otomatik olarak bilgilendirdiğini söylüyor. Hareket verilerine ek olarak, barometre, GPS ve mikrofon ile ciddi bir kazanın gerçekleşip gerçekleşmediği tespit ediliyor. Ciddi bir kaza durumunda, kullanıcının daha kolay ulaşabileceği düşünülerek öncelikli olarak Apple Watch’ta acil servis arama ekranı çıkıyor, iPhone yakınlardaysa arama telefon üzerinden yapılıyor.

    iPhone 14 çarpışma testi
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    Çarpışma testleri nasıl gerçekleştirildi?

    Apple, trafik kazası algılama algoritmasını oluşturmak için, kafa kafaya çarpma, arkadan vurma, devrilme dahil gerçek hayatta yaygın olarak yaşanan kazaları profesyonel çarpışma testlerinin yapıldığı bir alanda simüle ettiklerini söyledi. Apple tarafından tasarlanan hareket algoritmalarının 1 milyon saatlik gerçek sürüş ve çarpışma kaydı verisiyle geliştiği belirtildi.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 23 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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