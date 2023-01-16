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    Anlık Bildirim

    iPhone 14'ün hatalı kaza algılama bildirimleri artıyor! Apple'dan yanıt geldi

    iPhone 14 serisi ile kullanıma sunulan trafik kaza algılama özelliği, yanlış bildirimler nedeniyle çağrı merkezlerini meşgul etmeye devam ediyor. Apple'dan eleştirelere yanıt geldi. 
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    iPhone 14'ün hatalı kaza algılama bildirimleri artıyor! Tam Boyutta Gör
    Apple iPhone 14 ailesi ile kullanıma sunulan kaza algılama özelliği, dünya çapında tepki çekmeye devam ediyor. Hatırlayacak olursak ABD'de bulunan birçok acil servis, geçtiğimiz haftalarda Apple'ın kaza algılama özelliği ile gönderilen yanlış bildirimlerden şikayetçi olmuştu. Şimdi de bu bildirimlere kayak merkezleri eklendi. 

    Apple, yanlış bildirimler için harekete geçti

    Günümüzde tüm iPhone 14 ve yeni nesil Apple Watch modellerinde varsayılan olarak gelen kaza algılama özelliği, kaza algılandığı takdirde  kullanıcıya 10 saniyelik cevap süresi tanıyor ve acil servislere haber veriyor. Ancak görünüşe göre gürültülü ortamlar ve kalın giysiler gibi değişken faktörler, istenmeyen durumlara yol açabiliyor.

    Yakın tarihli bir raporda The New York Post, Pensilvanya ve New York'ta yerel kayak merkezlerinden gelen yanlış 911 aramalarında külfetli bir artış yaşandığını ortaya çıkardı. Belirtilenlere göre kaza algılama özelliği trafik kazalarının yanı sıra kayakçılar ve snowboardcular takla attığında da devreye giriyor.

    Bunun ardından The New York Post’a yaptığı açıklamada Apple, acil durum aramalarında artış yaşanan çağrı merkezlerinden geri bildirim toplamaya başladığını söyledi. Böylece yazılım devinin, yanlış çağrılar ve kaza algılama özelliğinin tespit süreci konusunda önemli adımlar atacağını söyleyebiliriz. 

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