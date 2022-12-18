En büyük iPhone fabrikasında kısıtlamalar kalkıyor

Tam Boyutta Gör Ülkeyi adeta kaosa sürükleyen Çin hükümetinin sıfır vaka politikası üretim zincirine de büyük etki yapıyordu. Kısıtlamalar, tesislerde gıda eksikliği, ağır çalışma şartları, protesto edenler, işi bırakıp kaçanlar derken hükümet geri adım atmak zorunda kaldı.

iPhone üretimi biraz rahatlayacak

Ay başlarında hükümetin sıfır vaka politikasını gevşetmeye başlaması üretim zincirine de yansıdı. Foxconn’un Zhengzhou bölgesindeki en büyük iPhone fabrikası normale döndü. Daha önce işçiler tesislerde geceliyor ve sadece çalıştıkları bantlara gidip geliyorlar, onun haricinde farklı bir yerde toplanamıyorlardı. Foxconn işçilere ücretsiz yemek sağlıyordu.

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Ayın başlarından itibaren işçiler yine tesislerin içerisinde serbest şekilde dolaşabilecek ve kantinde yemek yiyebilecek. Sadece COVID hastası olup tesislerde karantinada olanlara yemek sağlanacak.

Bununla birlikte halen üretim bantlarında işçi eksikliği var. Özellikle COVID olanların karantinaya alınması nedeniyle eksilmeler yaşanıyor ve firma bunları tolere edebilmiş değil. iPhone 14 Pro üretiminde bir miktar iyileşme olduğu belirtilse de yoğun talebin karşılanması 2023 başlarını bulacak.

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iPhone 14 üretiminde rahatlama