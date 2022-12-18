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    En büyük iPhone fabrikasında kısıtlamalar kalkıyor

    Foxconn firmasının en büyük iPhone tesisleri olarak gösterilen Zhengzhou kampüsünde katı COVID tedbirleri yumuşatılıyor. Artık kampüs içi gezintiler serbest olacak. 
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    iPhone 14 Tam Boyutta Gör
    Ülkeyi adeta kaosa sürükleyen Çin hükümetinin sıfır vaka politikası üretim zincirine de büyük etki yapıyordu. Kısıtlamalar, tesislerde gıda eksikliği, ağır çalışma şartları, protesto edenler, işi bırakıp kaçanlar derken hükümet geri adım atmak zorunda kaldı.

    iPhone üretimi biraz rahatlayacak

    Ay başlarında hükümetin sıfır vaka politikasını gevşetmeye başlaması üretim zincirine de yansıdı. Foxconn’un Zhengzhou bölgesindeki en büyük iPhone fabrikası normale döndü. Daha önce işçiler tesislerde geceliyor ve sadece çalıştıkları bantlara gidip geliyorlar, onun haricinde farklı bir yerde toplanamıyorlardı. Foxconn işçilere ücretsiz yemek sağlıyordu.

    Ayın başlarından itibaren işçiler yine tesislerin içerisinde serbest şekilde dolaşabilecek ve kantinde yemek yiyebilecek. Sadece COVID hastası olup tesislerde karantinada olanlara yemek sağlanacak.

    Bununla birlikte halen üretim bantlarında işçi eksikliği var. Özellikle COVID olanların karantinaya alınması nedeniyle eksilmeler yaşanıyor ve firma bunları tolere edebilmiş değil. iPhone 14 Pro üretiminde bir miktar iyileşme olduğu belirtilse de yoğun talebin karşılanması 2023 başlarını bulacak.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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