Apple yongaları ABD’de üretilecek

Tam Boyutta Gör Donald Trump döneminden bu yana teknoloji üretiminin ABD’de yapılması çabaları meyvelerini veriyor. Apple’ın ürünlerinde kullandığı ARM yongalarının ABD’de üretilmesi bekleniyor.

TSMC’den ABD hamlesi

Küresel çip krizi esnasında Arizona eyaletine 12 milyar dolarlık bir tesis planı hazırlayan TSMC, 2024 yılı ortalarında projeyi tamamlamayı hedefliyor. Firma ilk etapta 5nm süreci ile aylık olarak 20000 plaka üretim planlıyordu ancak gelen talepler üzerine 4nm olacak şekilde bantlar değişikliğe uğradı. Yani tesis tamamlandığında 4nm taleplerine hizmet edecek.

Yonga sektörü küçülmeye doğru gidiyor 1 gün önce eklendi

Kaynaklar tesislerin en büyük müşterisinin yine Apple olacağını belirtiyor. Apple A serisi ve Apple M serisi ARM yongaları bu tesislerde üretilecek. Böylece Made in USA projesine bir adım daha yaklaşılmış olacak.

2024 yılında başlayacak üretim yeni nesil Apple ürünlerine yetişecek mi net değil. En azından Apple’ın belirli bir ürün grubunun yongalarını ürettireceği, 2025 yılında ise tamamen ABD üretimine geçeceği söylenebilir.

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Made in USA dönemi başlıyor