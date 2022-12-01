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    Apple yongaları ABD’de üretilecek

    TSMC’nin ABD’de başladığı 12 milyar dolarlık yeni yonga döküm tesisinin tamamlanması ile birlikte Apple’ın yongalarını burada üretmeye başlayacağı gündeme geldi. 
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Donald Trump döneminden bu yana teknoloji üretiminin ABD’de yapılması çabaları meyvelerini veriyor. Apple’ın ürünlerinde kullandığı ARM yongalarının ABD’de üretilmesi bekleniyor.

    TSMC’den ABD hamlesi

    Küresel çip krizi esnasında Arizona eyaletine 12 milyar dolarlık bir tesis planı hazırlayan TSMC, 2024 yılı ortalarında projeyi tamamlamayı hedefliyor. Firma ilk etapta 5nm süreci ile aylık olarak 20000 plaka üretim planlıyordu ancak gelen talepler üzerine 4nm olacak şekilde bantlar değişikliğe uğradı. Yani tesis tamamlandığında 4nm taleplerine hizmet edecek.

    Kaynaklar tesislerin en büyük müşterisinin yine Apple olacağını belirtiyor. Apple A serisi ve Apple M serisi ARM yongaları bu tesislerde üretilecek. Böylece Made in USA projesine bir adım daha yaklaşılmış olacak.

    2024 yılında başlayacak üretim yeni nesil Apple ürünlerine yetişecek mi net değil. En azından Apple’ın belirli bir ürün grubunun yongalarını ürettireceği, 2025 yılında ise tamamen ABD üretimine geçeceği söylenebilir.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 4 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 6 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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