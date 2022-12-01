Apple yongaları ABD’de üretilecek

TSMC’den ABD hamlesi
Küresel çip krizi esnasında Arizona eyaletine 12 milyar dolarlık bir tesis planı hazırlayan TSMC, 2024 yılı ortalarında projeyi tamamlamayı hedefliyor. Firma ilk etapta 5nm süreci ile aylık olarak 20000 plaka üretim planlıyordu ancak gelen talepler üzerine 4nm olacak şekilde bantlar değişikliğe uğradı. Yani tesis tamamlandığında 4nm taleplerine hizmet edecek.
Kaynaklar tesislerin en büyük müşterisinin yine Apple olacağını belirtiyor. Apple A serisi ve Apple M serisi ARM yongaları bu tesislerde üretilecek. Böylece Made in USA projesine bir adım daha yaklaşılmış olacak.
2024 yılında başlayacak üretim yeni nesil Apple ürünlerine yetişecek mi net değil. En azından Apple’ın belirli bir ürün grubunun yongalarını ürettireceği, 2025 yılında ise tamamen ABD üretimine geçeceği söylenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam