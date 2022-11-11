Apple’dan Globalstar’a 450 milyon dolarlık yatırım

Tam Boyutta Gör iPhone 14 serisinde duyurulan acil durum uydu bağlantısı özelliği için bilindiği üzere Apple ve Globalstar firması arasında ortaklık kurulmuştu. Hizmetin iyileştirilmesi ve ücretsiz kullanımlar için Apple önemli bir yatırım yapıyor.

Globalstar ihya olacak

Yapılan açıklamaya göre Apple ortağına 450 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Yatırımı Gelişmiş Üretim Fonu bölümü üstlendi. Geçmiş yıllarda Face ID bileşenlerini üreten girişim de dahil, bu fon daha yüksek ürün kalitesine ulaşması için ortaklara sunuluyor.

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Yatırım ile birlikte ABD’li Globalstar firmasının uydu ağının ve yer hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak. Yer hizmetleri yine ABD’li Cobham Satcom firmasının yüksek güçlü antenleri ile donatılırken Apple için 300 mühendislik bir ekip oluşturuldu.

Acil uydu sistemi iPhone 14 acil çağrı yaptığında devreye giriyor ve Globalstar’ın alçak yörüngede yer alan 24 uydusundan bir tanesi bu çağrıya cevap veriyor. Sonrasında atanmış bir yer istasyonuna, oradan da acil servise yönlendiriliyor. ABD ve Kanada’da ay içerisinde hizmete girecek olan acil uydu çağrısı ilk iki yıl ücretsiz olacak.

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iPhone 14 uydu sistemine önemli yatırım