Tam Boyutta Gör iPhone 15 lansmanı 12 - 13 Eylül’de sanal ortamda gerçekleşecek. Özellikle iPhone 15 Pro Max modeli merakla bekleniyor. Lansmana az kala 15 Pro’nun RAM miktarı ve işlemci özellikleri ortaya çıktı. Apple, yeni iPhone’larda RAM yükseltmesine gitmeyecek.

iPhone 15'in USB-C portu sızdırıldı: Pro modellerde kısıtlama! 1 gün önce eklendi

Güvenilir bir kaymaktan gelen yeni sızıntı, iPhone 15 Pro’nun 6GB RAM (LPDDR5) A17 Bionic çip ile geleceğini söylüyor. Daha önce iPhone 15 Pro’nun 8GB RAM ile geleceği ortaya atılmıştı ancak Apple, bu sene de 6GB RAM’i yeterli bulacak.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e güç verecek A17 Bionic çipin 6 çekirdek CPU, 6 çekirdek GPU’ya sahip olduğu söyleniyor. A16 Bionic çip 6 çekirdek CPU, 5 çekirdek GPU’ya sahipti. Ayrıca TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçen A17 Bionic çipin CPU'su 3.7GHz hızda çalışacak.

tvOS 17 kodlarında da iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in A17 Bionic çip, iPhone 15 ve 15 Plus'ın iPhone 14 Pro serisine güç veren A16 çip ile geleceği bilgisine rastlandı.

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iPhone 15 Pro RAM ve işlemci detayları ortaya çıktı