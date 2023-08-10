Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro RAM ve işlemci detayları ortaya çıktı

    iPhone 15 lansmanına yaklaştıkça Apple'ın yeni telefonları hakkında sızıntılar da sıklaşmaya başladı. Son olarak, iPhone 15 Pro modellerin RAM ve işlemci özellikleri paylaşıldı. 
    1
    iPhone 15 Pro ram ve işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 lansmanı 12 - 13 Eylül’de sanal ortamda gerçekleşecek. Özellikle iPhone 15 Pro Max modeli merakla bekleniyor. Lansmana az kala 15 Pro’nun RAM miktarı ve işlemci özellikleri ortaya çıktı. Apple, yeni iPhone’larda RAM yükseltmesine gitmeyecek.

    Güvenilir bir kaymaktan gelen yeni sızıntı, iPhone 15 Pro’nun 6GB RAM (LPDDR5) A17 Bionic çip ile geleceğini söylüyor. Daha önce iPhone 15 Pro’nun 8GB RAM ile geleceği ortaya atılmıştı ancak Apple, bu sene de 6GB RAM’i yeterli bulacak.

    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e güç verecek A17 Bionic çipin 6 çekirdek CPU, 6 çekirdek GPU’ya sahip olduğu söyleniyor. A16 Bionic çip 6 çekirdek CPU, 5 çekirdek GPU’ya sahipti. Ayrıca TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçen A17 Bionic çipin CPU'su 3.7GHz hızda çalışacak.

    tvOS 17 kodlarında da iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in A17 Bionic çip, iPhone 15 ve 15 Plus'ın iPhone 14 Pro serisine güç veren A16 çip ile geleceği bilgisine rastlandı.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/23/08/09/leaker-claims-to-have-a17-specifications-ahead-of-iphone-15-pro-release https://www.macrumors.com/2023/08/09/tvos-code-a17-chip-iphone-15/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi polo yaka tişört markası behzat ç izleme sırası elektrikli şofben ışığı yanıyor ama ısıtmıyor kediler öldükten kaç saat sonra katılaşır makineyle traş olmanın zararları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız