iPhone 15 Plus modelini Foxconn üretmeyecek

iPhone 15 için yeni tedarikçi
Geçen yıl Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle en büyük iPhone tesisleri olarak da bilinen Foxconn Zhengzhou tesislerinde yaşanan olaylar iPhone 14 üretimini olumsuz etkilemişti ve yıl sonu satışları düşmüştü. Apple da iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretimine Pentagon ve Luxshare’i dahil etmişti.
Gelen bilgilere göre iPhone 15 serisinde en az 1 modeli Luxshare üretecek. Serideki diğer modellere göre satışı nispeten az olması beklenen iPhone 15 Plus için Luxshare devreye girdi. Böylece üretim sıkıntısı olduğunda stoklara fazla etkisi olmayacak. Ayrıca Luxshare için de kendisini gösterme fırsatı olacak.
Bunun haricindeki 3 model Foxconn tarafından üretilecek ancak duruma göre yine Pegatron’un da tercih edilebileceği belirtiliyor. Böylece Apple stok sıkıntısı riskini en aza indirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah