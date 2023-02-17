iPhone 15 Plus modelini Foxconn üretmeyecek

Tam Boyutta Gör iPhone üretim hatalarını sıfıra yakın karşılayabilen Çin’e karşın tedirgin edici hata oranlarına ulaşan Hintli tedarikçiler Apple’ı kara kara düşündürürken firma Çin’de mecburen stratejisini devam ettirmeye çalışıyor.

iPhone 15 için yeni tedarikçi

Geçen yıl Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle en büyük iPhone tesisleri olarak da bilinen Foxconn Zhengzhou tesislerinde yaşanan olaylar iPhone 14 üretimini olumsuz etkilemişti ve yıl sonu satışları düşmüştü. Apple da iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretimine Pentagon ve Luxshare’i dahil etmişti.

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Gelen bilgilere göre iPhone 15 serisinde en az 1 modeli Luxshare üretecek. Serideki diğer modellere göre satışı nispeten az olması beklenen iPhone 15 Plus için Luxshare devreye girdi. Böylece üretim sıkıntısı olduğunda stoklara fazla etkisi olmayacak. Ayrıca Luxshare için de kendisini gösterme fırsatı olacak.

Bunun haricindeki 3 model Foxconn tarafından üretilecek ancak duruma göre yine Pegatron’un da tercih edilebileceği belirtiliyor. Böylece Apple stok sıkıntısı riskini en aza indirmeyi planlıyor.

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iPhone 15 için yeni bir tedarikçi iddiası