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    iPhone 15 Plus modelini Foxconn üretmeyecek

    Geçen yıl üretim sıkıntılarından ağzı yanan Apple tedarik ağını genişletmeye hazırlanıyor. Bu yıl Luxshare tedarikçisi de ana iPhone üretim ortağı haline gelecek.
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    iPhone 15 Tam Boyutta Gör
    iPhone üretim hatalarını sıfıra yakın karşılayabilen Çin’e karşın tedirgin edici hata oranlarına ulaşan Hintli tedarikçiler Apple’ı kara kara düşündürürken firma Çin’de mecburen stratejisini devam ettirmeye çalışıyor.

    iPhone 15 için yeni tedarikçi

    Geçen yıl Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle en büyük iPhone tesisleri olarak da bilinen Foxconn Zhengzhou tesislerinde yaşanan olaylar iPhone 14 üretimini olumsuz etkilemişti ve yıl sonu satışları düşmüştü. Apple da iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretimine Pentagon ve Luxshare’i dahil etmişti.

    Gelen bilgilere göre iPhone 15 serisinde en az 1 modeli Luxshare üretecek. Serideki diğer modellere göre satışı nispeten az olması beklenen iPhone 15 Plus için Luxshare devreye girdi. Böylece üretim sıkıntısı olduğunda stoklara fazla etkisi olmayacak. Ayrıca Luxshare için de kendisini gösterme fırsatı olacak.

    Bunun haricindeki 3 model Foxconn tarafından üretilecek ancak duruma göre yine Pegatron’un da tercih edilebileceği belirtiliyor. Böylece Apple stok sıkıntısı riskini en aza indirmeyi planlıyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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