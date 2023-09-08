iPhone 15 serisi için dinamik ada ve Aksiyon tuşu kesin gibi

iPhone 15 neler sunacak?
iPhone 15 ile ilgili pek çok iddia mevcut ancak bu sıralarda artık kesinleşmeye başlayan iki iddia mevcut. Bunlardan bir tanesi iPhone 14 Pro serisi ile gördüğümüz dinamik ada tasarımının artık tüm modellere gelecek olması. Böylece büyük çentik tamamen tarih oluyor.
Diğer bir iddia ise iPhone 15 Pro serisinde Aksiyon tuşu olacağı. Apple Watch Ultra modelinde bir benzerini gördüğümüz aksiyon tuşu artık maketlerde de yerini aldı. Aksiyon tuşu toplamda 9 fonksiyonla konfigüre edilebiliyor. Sessiz mod, kamera, fener, büyüteç, çevirmen, ses notları gibi kısayollar atanabiliyor.
Yine maketlerde dikkat çeken diğer bir konu USB Tip-C girişinin olması. iPhone 15 serisi USB 2.0 desteği alacakken iPhone 15 Pro serisi ise Thunderbolt desteğine erişebileceği şeklinde bir iddia da mevcut. Yine diğer bir fark iPhone 15 serisinde 20W, iPhone 15 Pro serisinde ise 35W hızlı şarj olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.