iPhone 15 serisi için dinamik ada ve Aksiyon tuşu kesin gibi

Tam Boyutta Gör iPhone 15 serisinin tanıtımına az bir süre kala aksesuar üreticileri için hazırlanan birebir maketler internete düşmeye başladı. Bu maketler bizi neyin beklediğini aşağı yukarı tamamen ortaya koymuş durumda.

iPhone 15 neler sunacak?

iPhone 15 ile ilgili pek çok iddia mevcut ancak bu sıralarda artık kesinleşmeye başlayan iki iddia mevcut. Bunlardan bir tanesi iPhone 14 Pro serisi ile gördüğümüz dinamik ada tasarımının artık tüm modellere gelecek olması. Böylece büyük çentik tamamen tarih oluyor.

iPhone 14 vs iPhone 15: Tüm modeller için beklenen değişiklikler 1 hf. önce eklendi

Diğer bir iddia ise iPhone 15 Pro serisinde Aksiyon tuşu olacağı. Apple Watch Ultra modelinde bir benzerini gördüğümüz aksiyon tuşu artık maketlerde de yerini aldı. Aksiyon tuşu toplamda 9 fonksiyonla konfigüre edilebiliyor. Sessiz mod, kamera, fener, büyüteç, çevirmen, ses notları gibi kısayollar atanabiliyor.

Yine maketlerde dikkat çeken diğer bir konu USB Tip-C girişinin olması. iPhone 15 serisi USB 2.0 desteği alacakken iPhone 15 Pro serisi ise Thunderbolt desteğine erişebileceği şeklinde bir iddia da mevcut. Yine diğer bir fark iPhone 15 serisinde 20W, iPhone 15 Pro serisinde ise 35W hızlı şarj olması.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 iki özelliği daha kesin gibi