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    Apple’ın iPhone 15’e getirmesi beklenen 8 özellik

    Apple’ın iPhone 15 modellerini tanıtmasına neredeyse bir yıl daha var fakat aylardır farklı söylentiler duyuyoruz. Söylentilere göre iPhone 15 ile birlikte önemli özellikler gelebilir.
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    iPhone 15 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıttığını düşündüğümüzde iPhone 15 için beklenmesi gereken neredeyse bir yıl daha var. Fakat daha şimdiden çeşitli söylentiler fısıltı gazetelerinde dolaşmaya başlamış durumda.

    Görünüşe göre iPhone 15 modelleri, birçok iPhone kullanıcısının yıllardır beklediği bazı özellikleri getirecek. Dolayısıyla iPhone 14 modellerinde gördüğümüzden çok daha fazla yeni özellik ve değişikliğin iPhone 15 ile birlikte gelmesi bekleniyor.

    USB-C standart bağlantısı

    iphone 15 usb-c tip-c Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 15 modellerinde ve diğer Mac, iPad gibi cihazlarında standart olarak USB-C bağlantı portuna geçmesi bekleniyor. Okuyucularımızın da bildiği gibi Apple bunu sadece kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için yapmıyor. Avrupa Birliği tarafından alınan karara göre kıtada satılan tüm iPhone modelleri 2024 yılına kadar USB-C bağlantı noktalarına sahip olmak zorunda.

    Bu nedenle Apple ya dünya genelinde bir tasarım değişikliği yapacak ya da sadece Avrupa’ya özel iPhone’lar üretecek. Ek olarak Apple, Avrupa Birliği’nin aldığı karara uyacağını onayladı. Söylentiler ise Apple’ın değişikliği 2023 yılında yapacağını gösteriyor.

    Fiziksel tuşlar olmayacak

    iPhone 15 ile gelmesi beklenen 8 özellik Tam Boyutta Gör
    Apple analisti Ming-Chi Kuo kısa süre önce Apple, iPhone 15’te fiziksel tuşlar yerine dokunmaya duyarlı tuşlara yer verecek. Dolayısıyla güç ve ses tuşları rafa kalkıyor olacak. Aktarılanlara göre dokunmatik tuşlar Apple’ın önceki iPhone’larda kullandığı tuşa basmanın Taptic Engine titreşimi ile taklit edildiği Ana Ekran tuşuna benzer olacak.

    Dokunmaya duyarlı tuşlarla birlikte iPhone 15 modellerinin suya ve toza karşı direnci artacaktır. Apple’ın kullanması beklenen yeni dokunsal geri bildirim sistemi Taptic Engine titreşim motorlarıyla sağlanacak ve iPhone 15 modellerinde bunlardan üç tane kullanıldığını görebiliriz.

    Dynamic Island tüm modellere gelebilir

    iphone 15 dynamic island Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde Dynamic Island adını verdiği yeni çentik tasarımını kullanmaya başlamıştı. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde ise standart çentik tasarımına aynı şekilde devam edilmişti.

    iPhone 15 ailesiyle birlikte ise tüm modellerde Dynamic Island tasarımının kullanılacağı belirtiliyor. Bu nedenle bu tasarımı sevdiyseniz ancak mevcut yüksek fiyatlı Pro modellerine yönelmek istemiyorsanız iPhone 15’i bekleyebilirsiniz.

    Boyutlar aynı kalacak

    iphone 15 tasarım Tam Boyutta Gör
    Henüz şimdiye kadar iPhone 15 serisi için kayda değer bir tasarım değişikliği hakkında herhangi bir söylentiyle karşılaşmadık. Bu yüzden Apple’ın 2023 iPhone serisinde de yine aynı boyutları kullanacağını varsayıyoruz. Dolayısıyla iPhone 15 ve iPhone 15 Pro 6,1 inç ekran boyutuna, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max 6,7 inç ekrana sahip olacaktır.

    Periskop lens teknolojisi

    iphone 15 periskop lens kamera
    Apple tarafında periskop lens teknolojisi üzerinde çalışmaların bulunduğunu uzunca bir süredir duyuyoruz. iPhone 15 serisi bu lens teknolojisinin kullanıldığı aile olabilir. Öte yandan halihazırda bazı Android üreticiler kendi telefonlarında periskop lensler kullanıyor. Bu sayede daha gelişmiş optik zoom yeteneklerine sahip oluyorlar.

    İsim değişikliği olabilir

    iphone 15 ultra Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, iPhone 15’in Pro Max versiyonunda bir değişikliğe gidebilir. iPhone 15 ailesinin en tepe modelinin adı iPhone 15 Ultra olarak karşımıza çıkabilir. Apple Watch Ultra isimlendirmesiyle uyumlu olan bu adlandırma aynı zamanda periskop lens gibi belirli özelliklerin bu modelde sınırlı olduğunun bir göstergesi olabilir. Kuo ise zaten periskop lensin sadece iPhone 15 Ultra ile sınırlı olacağını belirtmişti.

    Gelişmiş A17 çip

    iphone 15 apple a17 Tam Boyutta Gör
    Hem TSMC hem de Apple tarafındaki söylentiler Apple A17 çipinde 3 nanometre üretim sürecinin kullanılacağını gösteriyor. TSMC’ye yakın kaynaklar 3nm sürecinin ilk olarak sadece Apple için kullanılacağından bahsediyordu. Bu üretim süreci önceki sürece göre performansta yüzde 10-15 artış, verimlilikte ise yüzde 30 düzeyinde kazanım vadediyor.

    Apple, mevcut iPhone 14 ailesinde 4nm A16 yongalarını sadece Pro modellerinde kullandı. Standart iPhone 14 modellerinde ise revize edilmiş A15 yongalarına yer verildi. Bunun nedeni olarak tedarik sorunları gösterilse de benzer senaryonun iPhone 15’lerde yaşanması muhtemel.

    RAM miktarı artabilir

    Apple’ın RAM miktarını arıtma noktasında cimri olduğu bilinen bir gerçek. Ancak son yıllarda yavaş da olsa düzenli olarak iPhone modellerinde RAM yükseltmesi yapıldığını görmüştük. iPhone 13’te 4 GB, 13 Pro’da 6 GB RAM kullanan firma iPhone 14 modellerinin tamamında 6 GB RAM miktarına geçmişti.

    Aktarılanlar göre iPhone 15 serisinde de bir RAM artışını yaşanacak. Fakat bir kez daha RAM yükseltmesini Pro modellerde göreceğiz. Dolayısıyla bahsi geçen 8 GB RAM, sadece iPhone 15 Pro veya Ultra modellerinde kulanılabilir. Diğer iPhone 15 modellerinde ise 6 GB RAM'i görmeye devam edebiliriz.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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