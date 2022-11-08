Apple’ın iPhone 15’e getirmesi beklenen 8 özellik

Görünüşe göre iPhone 15 modelleri, birçok iPhone kullanıcısının yıllardır beklediği bazı özellikleri getirecek. Dolayısıyla iPhone 14 modellerinde gördüğümüzden çok daha fazla yeni özellik ve değişikliğin iPhone 15 ile birlikte gelmesi bekleniyor.
USB-C standart bağlantısı
Bu nedenle Apple ya dünya genelinde bir tasarım değişikliği yapacak ya da sadece Avrupa’ya özel iPhone’lar üretecek. Ek olarak Apple, Avrupa Birliği’nin aldığı karara uyacağını onayladı. Söylentiler ise Apple’ın değişikliği 2023 yılında yapacağını gösteriyor.
Fiziksel tuşlar olmayacak
Dokunmaya duyarlı tuşlarla birlikte iPhone 15 modellerinin suya ve toza karşı direnci artacaktır. Apple’ın kullanması beklenen yeni dokunsal geri bildirim sistemi Taptic Engine titreşim motorlarıyla sağlanacak ve iPhone 15 modellerinde bunlardan üç tane kullanıldığını görebiliriz.
Dynamic Island tüm modellere gelebilir
iPhone 15 ailesiyle birlikte ise tüm modellerde Dynamic Island tasarımının kullanılacağı belirtiliyor. Bu nedenle bu tasarımı sevdiyseniz ancak mevcut yüksek fiyatlı Pro modellerine yönelmek istemiyorsanız iPhone 15’i bekleyebilirsiniz.
Boyutlar aynı kalacak
Periskop lens teknolojisi
İsim değişikliği olabilir
Gelişmiş A17 çip
Apple, mevcut iPhone 14 ailesinde 4nm A16 yongalarını sadece Pro modellerinde kullandı. Standart iPhone 14 modellerinde ise revize edilmiş A15 yongalarına yer verildi. Bunun nedeni olarak tedarik sorunları gösterilse de benzer senaryonun iPhone 15’lerde yaşanması muhtemel.
RAM miktarı artabilir
Apple’ın RAM miktarını arıtma noktasında cimri olduğu bilinen bir gerçek. Ancak son yıllarda yavaş da olsa düzenli olarak iPhone modellerinde RAM yükseltmesi yapıldığını görmüştük. iPhone 13’te 4 GB, 13 Pro’da 6 GB RAM kullanan firma iPhone 14 modellerinin tamamında 6 GB RAM miktarına geçmişti.
Aktarılanlar göre iPhone 15 serisinde de bir RAM artışını yaşanacak. Fakat bir kez daha RAM yükseltmesini Pro modellerde göreceğiz. Dolayısıyla bahsi geçen 8 GB RAM, sadece iPhone 15 Pro veya Ultra modellerinde kulanılabilir. Diğer iPhone 15 modellerinde ise 6 GB RAM'i görmeye devam edebiliriz.
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