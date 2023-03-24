Apple, iPhone 15’in Dinamik Ada’sında önemli bir değişiklik yapıyor

iPhone 15’in Dinamik Ada'sında değişiklik
Ming-Chi Kuo'ya, iPhone 15’lerdeki yakınlık sensörü Dinamik Ada’nın içine entegre edilecek. iPhone 14 Pro'da yakınlık sensörü ekranın altında (Dinamik Ada'nın dışında) yer alıyor. Bu değişikliğin Dinamik Ada boyutunda herhangi bir değişiklik yapmayacağı da belirtiliyor. Bu arada yakınlık sensörü, kullanıcı telefonu kulağına tuttuğunda bunu algılıyor ve ekranın kapatılmasını sağlıyor.
Apple'ın iPhone 15 serisini her zamanki gibi Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 15 serisinin Pro modellerinde A17 Bionic yongasının normol modellerde ise A16 Bionic yongalarının kullanılması bekleniyor. Ek olarak tüm modeller Lightning yerine artık USB-C şarj soketine geçiş yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)