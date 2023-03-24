Apple, iPhone 15’in Dinamik Ada’sında önemli bir değişiklik yapıyor

Tam Boyutta Gör Söylentilere göre tüm iPhone 15 modelleri Dinamik Ada'ya sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu, iPhone 14 Pro'da kullanılandan daha farklı ve güncel bir versiyon olacak.

iPhone 15’in Dinamik Ada'sında değişiklik

Ming-Chi Kuo'ya, iPhone 15’lerdeki yakınlık sensörü Dinamik Ada’nın içine entegre edilecek. iPhone 14 Pro'da yakınlık sensörü ekranın altında (Dinamik Ada'nın dışında) yer alıyor. Bu değişikliğin Dinamik Ada boyutunda herhangi bir değişiklik yapmayacağı da belirtiliyor. Bu arada yakınlık sensörü, kullanıcı telefonu kulağına tuttuğunda bunu algılıyor ve ekranın kapatılmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Kuo'nun da belirttiği gibi, bu değişikliğin Dinamik Ada'nın görünümünde ya da işlevselliğinde herhangi bir fark yaratması pek olası değil. Apple’ın böyle bir karar alıyor olması ise muhtemelen maliyetlerden kaynaklanıyor. Öte yandan Apple’a yakınlık sensörü tedarik eden Finisar, iPhone 14 Pro’da olan 1380nm'ye kıyasla Apple'a 940nm dalga boylu yakınlık sensörleri sağlamaya başlayacak.

iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi! 2 gün önce eklendi

Apple'ın iPhone 15 serisini her zamanki gibi Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 15 serisinin Pro modellerinde A17 Bionic yongasının normol modellerde ise A16 Bionic yongalarının kullanılması bekleniyor. Ek olarak tüm modeller Lightning yerine artık USB-C şarj soketine geçiş yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15’in Dinamik Ada özelliğinde önemli değişiklik yapılacak