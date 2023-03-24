Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 15’in Dinamik Ada’sında önemli bir değişiklik yapıyor

    Bu yıl tüm iPhone 15 modelleri, Apple'ın iPhone 14 Pro’larda sunduğu Dinamik Ada özelliğine kavuşacak. Ancak son raporlar Dinamik Ada için önemli değişikliklere işaret ediyor.
    1
    iPhone 15’in Dinamik Ada özelliğinde önemli değişiklik yapılacak Tam Boyutta Gör
    Söylentilere göre tüm iPhone 15 modelleri Dinamik Ada'ya sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu, iPhone 14 Pro'da kullanılandan daha farklı ve güncel bir versiyon olacak.

    iPhone 15’in Dinamik Ada'sında değişiklik

    Ming-Chi Kuo'ya, iPhone 15’lerdeki yakınlık sensörü Dinamik Ada’nın içine entegre edilecek. iPhone 14 Pro'da yakınlık sensörü ekranın altında (Dinamik Ada'nın dışında) yer alıyor. Bu değişikliğin Dinamik Ada boyutunda herhangi bir değişiklik yapmayacağı da belirtiliyor. Bu arada yakınlık sensörü, kullanıcı telefonu kulağına tuttuğunda bunu algılıyor ve ekranın kapatılmasını sağlıyor.

    iPhone 15’in Dinamik Ada özelliğinde önemli değişiklik yapılacak Tam Boyutta Gör
    Kuo'nun da belirttiği gibi, bu değişikliğin Dinamik Ada'nın görünümünde ya da işlevselliğinde herhangi bir fark yaratması pek olası değil. Apple’ın böyle bir karar alıyor olması ise muhtemelen maliyetlerden kaynaklanıyor. Öte yandan Apple’a yakınlık sensörü tedarik eden Finisar, iPhone 14 Pro’da olan 1380nm'ye kıyasla Apple'a 940nm dalga boylu yakınlık sensörleri sağlamaya başlayacak.

    Apple'ın iPhone 15 serisini her zamanki gibi Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 15 serisinin Pro modellerinde A17 Bionic yongasının normol modellerde ise A16 Bionic yongalarının kullanılması bekleniyor. Ek olarak tüm modeller Lightning yerine artık USB-C şarj soketine geçiş yapacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egzozdan kurum gelmesi dhl kargo edebi akımlar kodlama kırgızistan iphone fiyatları boyner çark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız