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    iPhone 15'in renk seçenekleri ortaya çıktı

    Son söylentilere göre Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde aralarından seçim yapılabilecek en az beş farklı renk seçeneğiyle yenilenmiş bir renk yelpazesi sunacak.
    iPhone 15'in renk seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yaklaşan iPhone 15 serisinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen telefonlar hakkında şimdiden önemli detaylara hakimiz ve bu bilgilere renk seçenekleri de eklenmiş gibi görünüyor. Bu bağlamda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için en az beş renk seçeneği sunulacağı iddia ediliyor.

    iPhone 15 renk seçenekleri

    Dün, Apple'ın iPhone 15 serisindeki her bir cihaza ilk kez renk uyumlu örgülü USB-C kablo sunmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bugüne kadar tüm iPhone modelleri, aygıtın kendisi için seçilen renk seçeneğinden bağımsız olarak, beyaz kauçuk kabloyla birlikte geliyordu. Öte yandan son zamanlarda Apple, cihazlarının çoğunda kademeli olarak örgülü kablolara geçiyor. MagSafe 3'e sahip tüm MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde renk uyumlu örgülü kabloları görmeye zaten başlamıştık. Görünüşe göre Apple, yeni iPhone serisinde de aynısını yapacak. Bu arada iPhone 15 şarj kabloları artık 1 metre değil 1,5 metre olacak.

    Sonuç olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus renk seçenekleri arasında gece yarısı/siyah, yıldız ışığı /beyaz, sarı, mavi ve turuncu renklerinin bulunacağı belirtiliyor. Son yıllarda iPhone serileri sadece beş seçenekle piyasaya sürüldü ve cihazın ürün döngüsünün ortasında satışları artırmak için ilkbaharda altıncı bir seçenek daha eklendi. Hatırlanacağı üzere iPhone 14 ve 14 Plus için mart ayında sarı renk seçeneği piyasaya sürülmüştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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