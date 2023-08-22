Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro Max, beklenenden çok daha geç çıkacak

    Apple, her sene olduğu gibi Eylül'de yeni iPhone'larını tanıtacak. iPhone 15 Pro Max modelinin diğerlerine kıyasla 3 - 4 hafta daha geç satışa çıkacağı söyleniyor.
    iPhone 15 Pro Max çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple, üç hafta içinde iPhone 15 serisini tanıtması ve dört hafta içinde de satışa sunması bekleniyor. En gelişmiş kamera sistemine sahip olacağı söylenen iPhone 15 Pro Max, özellikle merak ediliyor. Söylentilere göre, iPhone 15 Pro Max modeli görüntü sensöründen kaynaklı Ekim ayına kadar hiç bulunmayabilir.

    Kamera parçaları tedarikçisi Sony, iPhone 15 Pro Max’in kullandığı görüntü sensörününün gönderimini zamanında sağlayamayacak. Apple’ın iPhone 15 Pro Max modelinde optik yakınlaştırmada mevcut 3x sınırını aşacak periskop lens sistemi kullanması bekleniyor. iPhone 15 Pro’da bu lens olmayacak. iPhone 15 ve 15 Plus’ta ultra geniş ve geniş kamera olacak ancak telefoto kamera bulunmayacak.

    iPhone 15 Pro Max, 3 - 4 hafta gecikebilir

    iPhone 15 ön sipariş tarihinin 15 Eylül olması bekleniyor. iPhone 15 satışlarının ise 22 Eylül’de başlayacağı tahmin ediliyor. iPhone 15 Pro Max teslimatlarının 6 Ekim - 13 Ekim arası gerçekleşmesi bekleniyor.

    Apple iPhone 15 serisi ile birlikte artık telefonda da Lightning’i bırakıp USB-C’ye geçmesi bekleniyor. iPhone 14 Pro serisi ile tanıtılan Dynamic Island tasarımının bu sene düz modellere de gelmesi bekleniyor. iPhone 15 ve 15 Pro Max’in paslanmaz çelik yerine titanyum kasa kullanacağı, sessiz alma anahtarı yerine Eylem düğmesine sahip olacağı da söylentiler arasında.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    msi thin gf63 12ve-082xtr alınır mı 3 silindir motor yorumları tom clancy"s ghost recon wildlands türkçe yama koşu bandı e6 hatası nasıl giderilir kondisyon nasıl artar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız