iPhone 15 Pro Max, beklenenden çok daha geç çıkacak

Kamera parçaları tedarikçisi Sony, iPhone 15 Pro Max’in kullandığı görüntü sensörününün gönderimini zamanında sağlayamayacak. Apple’ın iPhone 15 Pro Max modelinde optik yakınlaştırmada mevcut 3x sınırını aşacak periskop lens sistemi kullanması bekleniyor. iPhone 15 Pro’da bu lens olmayacak. iPhone 15 ve 15 Plus’ta ultra geniş ve geniş kamera olacak ancak telefoto kamera bulunmayacak.
iPhone 15 Pro Max, 3 - 4 hafta gecikebilir
iPhone 15 ön sipariş tarihinin 15 Eylül olması bekleniyor. iPhone 15 satışlarının ise 22 Eylül’de başlayacağı tahmin ediliyor. iPhone 15 Pro Max teslimatlarının 6 Ekim - 13 Ekim arası gerçekleşmesi bekleniyor.
Apple iPhone 15 serisi ile birlikte artık telefonda da Lightning’i bırakıp USB-C’ye geçmesi bekleniyor. iPhone 14 Pro serisi ile tanıtılan Dynamic Island tasarımının bu sene düz modellere de gelmesi bekleniyor. iPhone 15 ve 15 Pro Max’in paslanmaz çelik yerine titanyum kasa kullanacağı, sessiz alma anahtarı yerine Eylem düğmesine sahip olacağı da söylentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.