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    İnsanlık dışı koşullar nedeniyle iPhone fabrikasından toplu kaçış başladı

    Dünyanın en büyük iPhone fabrikasından toplu kaçış başladı. İşçiler insanlık dışı koşullar nedeniyle nedeniyle Foxconn fabrikasından kurtulmaya çalışıyor. İşte basına yansıyan görüntüler.
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    İşçiler dünyanın en büyük iPhone fabrikasından kaçmaya başladı
    Foxconn çalışanlarının tel örgülerin üzerinden atlayarak eşyalarıyla birlikte fabrikadan kaçtıklarını gösteren çok sayıda fotoğraf ve video internete düştü.

    Business Insider internet sitesinin haberine göre Çin'de yer alan dünyanın en büyük iPhone fabrikasındaki işçiler, insanlık dışı çalışma koşulları ve Covid-19 salgınıyla ilgili sıkı kısıtlamalar nedeniyle toplu halde fabrikadan kaçıyor.

    Sadece üretim hattındakilere yemek veriliyor

    Zhengzhou kentinde bulunan Foxconn fabrikasında 200.000'den fazla işçi çalışıyor. Dünya genelinde satışa sunulan iPhone'ların çoğu bu işçilerin elinden çıkıyor. Tesiste alınan sıkı karantina önlemleri işçilerin yaşam kalitesinin düşmesine neden oldu.

    Çalışanlar fabrikada çalışmaya, yemek yemeye ve uyumaya zorlanıyorlar. Gıda kıtlığı riski nedeniyle sadece üretim hatlarında çalışanlara yemek veriliyor. Covid-19 ile enfekte olan işçilere sadece ekmek ve hazır erişte gibi temel ihtiyaç malzemeleri sağlandığı da gelen haberler arasında.

    iPhone üretiminde düşüşe yol açabilir

    Foxconn, Zhengzhou Park'ta çalışanlar için 24 saat açık bir yardım hattı kurmak da dahil olmak üzere önlemler almaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca salgının stabil hale geldiğini çalışanların yeterli acil durum malzemesine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

    İşçiler dünyanın en büyük iPhone fabrikasından kaçmaya başladı Tam Boyutta Gör

    Apple'ın en büyük üretim ortağı konumunda olan Çinli şirket durumu kontrol altında tuttuğunu, tüm çalışanlara yiyecek ve ilaç sağladığını ve ayrılmak isteyenler için otobüs tahsis ettiğini açıkladı.

    Ancak bazı medya kuruluşları şirketin yaşananların gerçek boyutunu gizlediğini söylüyor. Zhengzhou fabrikasında meydana gelen olaylar Apple'ın Kasım ayı iPhone üretiminde %30'luk bir düşüşe yol açabilir. 

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