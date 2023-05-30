Microsoft başkanı yapay zekanın ortaya çıkışını, matbaanın keşfine benzetti

Fren mekanizması olmalı
Smith yapay zeka teknolojisiyle ilgili olarak: "Bu bir bakıma matbaanın icadı gibi bir şey. Araştırma yapmamıza, daha fazla öğrenmemize, daha fazla iletişim kurmamıza, verileri daha iyi ayıklamamıza yardımcı olabilecek temel bir keşif." ifadelerini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)