Microsoft başkanı yapay zekanın ortaya çıkışını, matbaanın keşfine benzetti

Tam Boyutta Gör Microsoft Başkanı Brad Smith, yapay zeka (AI) teknolojisinin ortaya çıkışının 15. yüzyılda matbaanın icadıyla karşılaştırılabilir olduğuna inanıyor. Bunu CBS televizyon kanalına verdiği bir röportajda dile getirdi.

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Fren mekanizması olmalı

Smith yapay zeka teknolojisiyle ilgili olarak: "Bu bir bakıma matbaanın icadı gibi bir şey. Araştırma yapmamıza, daha fazla öğrenmemize, daha fazla iletişim kurmamıza, verileri daha iyi ayıklamamıza yardımcı olabilecek temel bir keşif." ifadelerini kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın tıp gibi çeşitli alanlarda uygulanabileceğini vurgulayan Smith, kötüye kullanımı durumunda ise zaman içinde bir "fren mekanizması" kurulması çağrısında bulundu. Daha önce İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, insanlık adına "varoluşsal bir krizi" temsil ettiği için Birleşik Krallık'ta yapay zeka düzenlemelerini güçlendirmeyi düşündüğü bildirilmişti.

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Microsoft başkanı yapay zekayı matbaanın keşfine benzetti