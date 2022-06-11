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    Anlık Bildirim

    Telegram CEO'su Telegram Premium'un geleceğini doğruladı

    Telegram CEO'su Pavel Durov, Telegram Premium'un geleceğini doğruladı. Telegram yakın bir tarihte Telegram Premium adlı hizmetini kullanıcıların beğenisine sunacak.
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    Telegram CEO'su Telegram Premium'un geleceğini doğruladı
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    Geçtiğimiz ay Telegram'ın ücretli bir hizmetinin de bulunacağı bilgisi karşımıza çıkmıştı. Telegram Premium adı altındaki bu hizmetin detayları da ortaya çıkmıştı ama henüz Telegram tarafından bir doğrulama gelmemişti. Şimdi ise Telegram CEO'su bu durumu doğruladı.

    Telegram Premium bu ay ekstra özelliklerle geliyor

    Telegram bu ay sonunda Telegram Premium adlı yeni bir hizmetle karşımıza çıkacak. Telegram CEO'su Pavel Durov bugün Telegram Premium'u doğruladı. Yani Telegram Premium kesin olarak ay sonunda geliyor. Peki ne gibi özellikler olacak?

    Telegram CEO'su Telegram Premium'un geleceğini doğruladı
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    Önceliikle şu anda Telegram üzerinde bulunan tüm özellikler yine ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak. Yani Telegram Premium üyesi olmayanlar yine bu özellikleri kullanabilecek. Öte yandan ücretli olarak gelecek Telegram Premium'a abone olan kullanıcılar artık daha büyük belgeleri gönderip alabilecek. Öte yandan biyografide daha fazla sembol, daha yüksek indirme hızı, sesli mesajların yazıya çevrilme, yeni çıakrtmalar, profil rozeti, gelişmiş sohbet ve daha birçok özellik de Telegram Premium ile kullanıcılara sunulacak. Bu hizmetin bedeli söylentilere göre 4,99 Dolar olacak. Daha detaylı bilgiler ise Telegram Premium kullanıma sunulduğunda ortaya çıkacak.

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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