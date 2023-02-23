Tam Boyutta Gör Eylül ayında tanıtılacak iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde akıllı telefonların tasarımını içeren yeni görüntüleri sizlerle paylaştık. Şimdi de iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in pil ömrünü arttıracak yeni bir gelişme ortaya çıktı.

iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir

Sektör kaynaklarına göre iPhone 15, 28nm üretim teknolojisini temel alan daha verimli bir görüntü sürücüsüne sahip olacak. Bilmeyenler için iPhone 14 ailesine eşlik eden bu sürücü, şu anda 40 nm'lik bir işleme dayanıyor. Bu noktada yeni değişiklik, daha iyi bir pil ömrüne fırsat tanıyacak diyebiliriz. Böylece Apple, yoğun bir şekilde telefon kullanan ve şarj cihazına ihtiyaç duyan kullanıcılara yeni bir çözüm getirecek.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere OLED ekranlar, iPhone X serisinden bu yana iPhone ailesinin temelini oluşturuyor. Pil ömrü açısından daha verimli bir ekran sürücüsüne geçiş ise, Apple için önemli bir adım olabilir. Yeni sürücü dışında, iPhone 15 ailesinin ekran tasarımında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak yine de son sözün Apple'a ait olduğunu unutmamak gerek.

iPhone 15 Pro render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı 6 gün önce eklendi

Nitekim yakın zaman sızıntı sızıntılar, Dinamik Ada özelliğinin standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a taşınacağını gösteriyor. Ek olarak iPhone 15 Pro modellerinde daha ince ekran çerçeveleri ile karşılaşabiliriz.

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iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte nedeni