iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte nedeni

iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir
Sektör kaynaklarına göre iPhone 15, 28nm üretim teknolojisini temel alan daha verimli bir görüntü sürücüsüne sahip olacak. Bilmeyenler için iPhone 14 ailesine eşlik eden bu sürücü, şu anda 40 nm'lik bir işleme dayanıyor. Bu noktada yeni değişiklik, daha iyi bir pil ömrüne fırsat tanıyacak diyebiliriz. Böylece Apple, yoğun bir şekilde telefon kullanan ve şarj cihazına ihtiyaç duyan kullanıcılara yeni bir çözüm getirecek.
Nitekim yakın zaman sızıntı sızıntılar, Dinamik Ada özelliğinin standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a taşınacağını gösteriyor. Ek olarak iPhone 15 Pro modellerinde daha ince ekran çerçeveleri ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.