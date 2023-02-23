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    iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte nedeni

    Apple iPhone 15 serisi, daha verimli bir OLED ekran tasarımıyla gelebilir. Yeni değişiklik, iPhone 15 ailesinin tüm üyelerine daha iyi bir pil ömrü sunacak. Peki nasıl? İşte detaylar
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    iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Eylül ayında tanıtılacak iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde akıllı telefonların tasarımını içeren yeni görüntüleri sizlerle paylaştık. Şimdi de iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in pil ömrünü arttıracak yeni bir gelişme ortaya çıktı.

    iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir

    Sektör kaynaklarına göre iPhone 15, 28nm üretim teknolojisini temel alan daha verimli bir görüntü sürücüsüne sahip olacak. Bilmeyenler için iPhone 14 ailesine eşlik eden bu sürücü, şu anda 40 nm'lik bir işleme dayanıyor. Bu noktada yeni değişiklik, daha iyi bir pil ömrüne fırsat tanıyacak diyebiliriz. Böylece Apple, yoğun bir şekilde telefon kullanan ve şarj cihazına ihtiyaç duyan kullanıcılara yeni bir çözüm getirecek.

    iPhone 15 pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere OLED ekranlar, iPhone X serisinden bu yana iPhone ailesinin temelini oluşturuyor. Pil ömrü açısından daha verimli bir ekran sürücüsüne geçiş ise, Apple için önemli bir adım olabilir. Yeni sürücü dışında, iPhone 15 ailesinin ekran tasarımında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak yine de son sözün Apple'a ait olduğunu unutmamak gerek.

    Nitekim yakın zaman sızıntı sızıntılar, Dinamik Ada özelliğinin standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a taşınacağını gösteriyor. Ek olarak iPhone 15 Pro modellerinde daha ince ekran çerçeveleri ile karşılaşabiliriz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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