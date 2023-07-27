Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz gün iOS 17 beta 4 sürümü yayınladı. Performans iyileştirmesi ve hata düzeltmesine odaklanan yeni iOS 17 betasının kodları arasında iPhone 15 Pro serisinin eylem düğmesinin işlevlerine rastlandı. iPhone 15 Pro ve Phone 15 Pro Max’te bulunacak eylem düğmesinin ne işe yarayacağı belli oldu.

iPhone 15 serisi yeni batarya teknolojisiyle gelecek 1 hf. önce eklendi

iPhone 15 Pro, özelleştirilebilir eylem düğmesi ile geliyor

Şu anda Apple’ın en pahalı saati Watch Ultra’da bulunan eylem düğmesi benzer şekilde yeni iPhone 15 Pro modellerinde olacak. Mevcut iPhone’lardaki sessize alma anahtarının yerini fiziksel düğme alacak. Eylem düğmesi, kullanıcıların iPhone’un kilidini açmadan veya bir uygulamaya girmeden çeşitli işlevlere ve ayarlara hızlı bir şekilde erişmesine olanak tanıyacak. Bu düğmeye dokuz farklı işlev atanabilecek.

VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch gibi erişilebilirlik özelliklerine erişim

özelliklerine erişim Siri kestirmeler de oluşturulan kısayollar

de oluşturulan kısayollar Zil sesi ve uyarıları sessize alma veya sessiz modunu kapatma

veya sessiz modunu kapatma Kamerayı açma, fotoğraf veya video çekme

açma, fotoğraf veya video çekme El fenerini açma veya kapatma

açma veya kapatma Ufak yazı veya nesneleri yakınlaştırmak için Büyüteci açma

açma Konuşma veya metin çevirisi başlatma

başlatma Sesli not kaydetme

kaydetme Odak modunu açma veya kapatma

Anlaşılan o ki yeni eylem düğmesi, iPhone 15 Pro’yu önceki modellerden ayıran en önemli yeni özelliklerden biri olacak.

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iPhone 15 Pro eylem tuşunun işlevleri belli oldu