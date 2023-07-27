iPhone 15 Pro eylem tuşunun işlevleri belli oldu

iPhone 15 Pro, özelleştirilebilir eylem düğmesi ile geliyor
Şu anda Apple’ın en pahalı saati Watch Ultra’da bulunan eylem düğmesi benzer şekilde yeni iPhone 15 Pro modellerinde olacak. Mevcut iPhone’lardaki sessize alma anahtarının yerini fiziksel düğme alacak. Eylem düğmesi, kullanıcıların iPhone’un kilidini açmadan veya bir uygulamaya girmeden çeşitli işlevlere ve ayarlara hızlı bir şekilde erişmesine olanak tanıyacak. Bu düğmeye dokuz farklı işlev atanabilecek.
- VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch gibi erişilebilirlik özelliklerine erişim
- Siri kestirmelerde oluşturulan kısayollar
- Zil sesi ve uyarıları sessize alma veya sessiz modunu kapatma
- Kamerayı açma, fotoğraf veya video çekme
- El fenerini açma veya kapatma
- Ufak yazı veya nesneleri yakınlaştırmak için Büyüteci açma
- Konuşma veya metin çevirisi başlatma
- Sesli not kaydetme
- Odak modunu açma veya kapatma
Anlaşılan o ki yeni eylem düğmesi, iPhone 15 Pro’yu önceki modellerden ayıran en önemli yeni özelliklerden biri olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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