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    iPhone 15 Pro eylem tuşunun işlevleri belli oldu

    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, özelleştirilebilir eylem düğmesi (action button) ile gelecek. Yeni özelleştirilebilen tuşun işlevleri iOS 17 beta kodlarında görüldü.
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    iPhone 15 Pro eylem düğmesi ne işe yarayacak Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz gün iOS 17 beta 4 sürümü yayınladı. Performans iyileştirmesi ve hata düzeltmesine odaklanan yeni iOS 17 betasının kodları arasında iPhone 15 Pro serisinin eylem düğmesinin işlevlerine rastlandı. iPhone 15 Pro ve Phone 15 Pro Max’te bulunacak eylem düğmesinin ne işe yarayacağı belli oldu.

    iPhone 15 Pro, özelleştirilebilir eylem düğmesi ile geliyor

    Şu anda Apple’ın en pahalı saati Watch Ultra’da bulunan eylem düğmesi benzer şekilde yeni iPhone 15 Pro modellerinde olacak. Mevcut iPhone’lardaki sessize alma anahtarının yerini fiziksel düğme alacak. Eylem düğmesi, kullanıcıların iPhone’un kilidini açmadan veya bir uygulamaya girmeden çeşitli işlevlere ve ayarlara hızlı bir şekilde erişmesine olanak tanıyacak. Bu düğmeye dokuz farklı işlev atanabilecek.

    • VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch gibi erişilebilirlik özelliklerine erişim
    • Siri kestirmelerde oluşturulan kısayollar
    • Zil sesi ve uyarıları sessize alma veya sessiz modunu kapatma
    • Kamerayı açma, fotoğraf veya video çekme
    • El fenerini açma veya kapatma
    • Ufak yazı veya nesneleri yakınlaştırmak için Büyüteci açma
    • Konuşma veya metin çevirisi başlatma
    • Sesli not kaydetme
    • Odak modunu açma veya kapatma

    Anlaşılan o ki yeni eylem düğmesi, iPhone 15 Pro’yu önceki modellerden ayıran en önemli yeni özelliklerden biri olacak.

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