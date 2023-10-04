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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro ısınma sorunu iOS 17.0.3 güncellemesiyle çözülebilir

    Kullanıcılar iPhone 15 Pro’larda aşırı ısınma sorunundan şikayetçi. Apple ise iPhone 15 Pro ısınma sorunu için düzeltmeler içeren iOS 17.0.3 güncellemesiyle durumu çözmeye hazırlanıyor.
    iPhone 15 Pro ısınma sorunu iOS 17.0.3 ile çözülebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın çiçeği burnunda iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’lerde yaşadığı aşırı ısınma sorunu halen çözülmüş değil ancak firma sorunun farkında. Teknoloji devi Apple, bir süre önce iPhone 15 Pro ısınma sorunu çözen bir güncelleme yayınlayacağını açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre ise yaşanılan sorunda iOS 17.0.3 ile birlikte çözüme kavuşturulabilir.

    iOS 17.0.3, iPhone 15 Pro ısınma sorunu çözebilir

    iOS 17.0.3’ün halihazırda dahili olarak test edildiği bildirilirken güncellemenin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise belli değil. Ancak, iOS 17.0.3’ün muhtemelen bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

    Apple, tespit ettiği hata hakkında herhangi bir spesifik ayrıntı vermedi, ancak planlanan yazılım güncellemesiyle A17 Pro çipinin performansını düşürmeyeceğini söyledi. Apple ayrıca iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevesinin suçlu olmadığını belirtirken aşırı ısınma sorunlarının donanım eksikliklerinin bir sonucu olmadığına işaret ediyor.

    iPhone 15 Pro ısınma sorunu iOS 17.0.3 ile çözülebilir Tam Boyutta Gör
    Aynı hata düzeltmesinin şu anda beta aşamasında olan ve Ekim ayı sonlarında yayınlanması beklenen iOS 17.1'de de yer alması bekleniyor. Apple, aşırı ısınma sorunlarının Instagram, Uber ve Asphalt 9: Legends dahil olmak üzere A17 Pro çipine aşırı yüklenen bazı uygulamalarla da ilgili olduğunu da aktardı. Apple, durumu ele almak için bu uygulamaların geliştiricileriyle birlikte çalıştığını söylerken Instagram ise bir düzeltme içeren uygulama güncellemesi yayınladı. Uber de bugün uygulamasını güncelledi, ancak bunun sorunu çözüp çözmeyeceği henüz belli değil.

    Öte yandan aşırı ısınma yaşayan kullanıcılar bunu sadece Apple’ın bahsettiği uygulamalarda yaşamıyor. Belirtilenlere göre yapılan testlerde cihaz yük altında kaldığı zaman kısa sürede ısınıyor. Bu ısınma Safari’de bile meydana gelebiliyor. Cihazın ısınmasının aynı zamanda pil ömrünü de olumsuz etkilediğini belirtelim.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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