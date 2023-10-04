iPhone 15 Pro ısınma sorunu iOS 17.0.3 güncellemesiyle çözülebilir

iOS 17.0.3, iPhone 15 Pro ısınma sorunu çözebilir
iOS 17.0.3’ün halihazırda dahili olarak test edildiği bildirilirken güncellemenin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise belli değil. Ancak, iOS 17.0.3’ün muhtemelen bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
Apple, tespit ettiği hata hakkında herhangi bir spesifik ayrıntı vermedi, ancak planlanan yazılım güncellemesiyle A17 Pro çipinin performansını düşürmeyeceğini söyledi. Apple ayrıca iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevesinin suçlu olmadığını belirtirken aşırı ısınma sorunlarının donanım eksikliklerinin bir sonucu olmadığına işaret ediyor.
Öte yandan aşırı ısınma yaşayan kullanıcılar bunu sadece Apple’ın bahsettiği uygulamalarda yaşamıyor. Belirtilenlere göre yapılan testlerde cihaz yük altında kaldığı zaman kısa sürede ısınıyor. Bu ısınma Safari’de bile meydana gelebiliyor. Cihazın ısınmasının aynı zamanda pil ömrünü de olumsuz etkilediğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.