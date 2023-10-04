iPhone 15 Pro ısınma sorunu iOS 17.0.3 güncellemesiyle çözülebilir

Tam Boyutta Gör Apple'ın çiçeği burnunda iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’lerde yaşadığı aşırı ısınma sorunu halen çözülmüş değil ancak firma sorunun farkında. Teknoloji devi Apple, bir süre önce iPhone 15 Pro ısınma sorunu çözen bir güncelleme yayınlayacağını açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre ise yaşanılan sorunda iOS 17.0.3 ile birlikte çözüme kavuşturulabilir.

iOS 17.0.3, iPhone 15 Pro ısınma sorunu çözebilir

iOS 17.0.3’ün halihazırda dahili olarak test edildiği bildirilirken güncellemenin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise belli değil. Ancak, iOS 17.0.3’ün muhtemelen bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

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Apple, tespit ettiği hata hakkında herhangi bir spesifik ayrıntı vermedi, ancak planlanan yazılım güncellemesiyle A17 Pro çipinin performansını düşürmeyeceğini söyledi. Apple ayrıca iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevesinin suçlu olmadığını belirtirken aşırı ısınma sorunlarının donanım eksikliklerinin bir sonucu olmadığına işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Aynı hata düzeltmesinin şu anda beta aşamasında olan ve Ekim ayı sonlarında yayınlanması beklenen iOS 17.1'de de yer alması bekleniyor. Apple, aşırı ısınma sorunlarının Instagram, Uber ve Asphalt 9: Legends dahil olmak üzere A17 Pro çipine aşırı yüklenen bazı uygulamalarla da ilgili olduğunu da aktardı. Apple, durumu ele almak için bu uygulamaların geliştiricileriyle birlikte çalıştığını söylerken Instagram ise bir düzeltme içeren uygulama güncellemesi yayınladı. Uber de bugün uygulamasını güncelledi, ancak bunun sorunu çözüp çözmeyeceği henüz belli değil.

Öte yandan aşırı ısınma yaşayan kullanıcılar bunu sadece Apple’ın bahsettiği uygulamalarda yaşamıyor. Belirtilenlere göre yapılan testlerde cihaz yük altında kaldığı zaman kısa sürede ısınıyor. Bu ısınma Safari’de bile meydana gelebiliyor. Cihazın ısınmasının aynı zamanda pil ömrünü de olumsuz etkilediğini belirtelim.

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iPhone 15 Pro ısınma sorunu iOS 17.0.3 ile çözülebilir