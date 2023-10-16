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    iPhone 15 Pro Max günümüze kadar üretilmiş en yüksek maliyetli telefon

    iPhone 15 Pro Max önceki modele göre %12 daha pahalıya mal oluyor. Telefonun üretim maliyetinin 558 dolar olduğu hesaplandı. iPhone 15 serisinin bütün telefonları önceki seriye göre daha maliyetli.

    iPhone 15 Pro Max en yüksek maliyetli telefon Tam Boyutta Gör

    Bilindiği üzere Apple iPhone 15 Pro Max modelinde 100 dolar artışa giderek 1199 dolardan satışa sundu. Bu artışın altında belli gerekçeler yatıyor. 5x zoom yapabilen tetraprizma telefoto kamera ve diğer komponentlerdeki iyileştirmeler maliyetleri artırmış durumda. Tüm bu değişiklikler iPhone 15 Pro Max'i 558 dolar ile şuana kadarki en maliyetli amiral gemisi telefon hale getiriyor. 

    Nikkei tarafından yayınlanan bir rapora göre iPhone 15 ailesi iPhone 14'e göre %8-16 oranında daha yüksek maliyete sahip. Serinin en pahalı modeli olan iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max'a göre %12 daha yüksek maliyete sahip. Telefonun parça maliyet oranı ise %47 olarak tespit edilmiş.

    iPhone 15 Pro Max en yüksek maliyetli telefon Tam Boyutta Gör

    iPhone 15'in üretim maliyeti %16 daha yüksek

    iPhone 15 Pro ise 14 Pro'dan %8 daha fazla olan 523 dolarlık bir maliyete sahip. iPhone 15 Plus ise önceki modele göre %10 artışla 442 dolara mal ediliyor. Daha ilginç olan bir veri de iPhone 15'in iPhone 14'den %16 daha yüksek maliyete sahip olması. iPhone 15'in çok fazla yenilik getirmediği göz önüne alındığında bu artış ilginç görünüyor.

    iPhone 15 Pro Max en yüksek maliyetli telefon Tam Boyutta Gör

    Rapordaki diğer detay yeni tetrapizma 5x telefoto lensin önceki 3x optik zumlu lensten %380 daha pahalı olduğu. Telefonlardaki en pahalı bileşenlerin tahmin edileceği üzere A17 Pro çipi ile LTPO OLED panellerin olduğu belirtilmiş. Gelecek yıl piyasaya girecek iPhone'larda kullanılması planlanan A18 çipleri TSMC'nin daha yüksek verimli N3E üretim sürecinde üretileceği için maliyetlerin bir miktar azalması bekleniyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/iphone-15-pro-max-most-expensive-apple-flagship-to-make-558-total-cost/ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC197CJ0Z10C23A9000000/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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