Tam Boyutta Gör Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın iPhone 15 Pro Max'in kamera sisteminde kullandığı cam-plastik hibrit lensleri Android telefonlarda yeni bir trend başlatabilir.

Hibrit lenslerin avantajları

Ming-Chi Kuo cam-plastik hibrit lenslerin her iki maddenin avantajlarından yararlandığını belirtiyor. Cam lensler plastik lenslere göre daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. Ancak cam lensler daha ağır ve büyük olduklarından plastik lenslere göre daha fazla yer kaplıyor. Bu nedenle iPhone 15 Pro Max'de hibrit lens teknolojisi tercih edildi. Daha ağır lensleri hareket ettirmek için daha fazla güç tüketen ağır bir motor kullanılması gerekiyor. Aynı zamanda cam, plastiğe göre hasar görmeye daha meyilli.

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Akıllı telefon üreticileri bu nedenle genellikle plastik lensleri tercih ediyor. iPhone 15 Pro Max'de ise 1G3P isimli tetraprizma lens kullanılıyor. Bu lens sistemi üç plastik ve bir cam lensten oluşuyor. Hibrit lens, cam ve plastik lenslerin avantajlarını alırken tamamen cam olan lenslerin dezavantajlarından da kurtulmuş oluyor.

Bu teknolojiyi kullanan sadece Apple değil. Huawei de P70 serisinde hibrit yaklaşımı benimseyecek. Diğer üreticilerin de hibrit lensleri kullanması bekleniyor.

Gelecekte akıllı telefon lenslerinde gerçekleşecek trendler şöyle:

CCM tasarımının neden olduğu lens bozulmalarını çözmek için cam-plastik hibrit lens kullanımı.

Hibrit lenslerde düşük performanslı wafer seviyesi cam (WLG) yerine kalıp döküm-küresel cam kullanılması.

8P lensler yerine daha az yüksekliğe sahip olan ve giderek daha az maliyetli hale gelen 1G6P lenslerin kullanılması.

iPhone 15 Pro Max'in 1G3P lensi Largan tarafından sağlanıyor. Gelecek yıl iPhone 16 Pro'da da tetreprizma lensin kullanılması bekleniyor.

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iPhone 15 Pro Max'in hibrit lensleri yeni bir trend başlatabilir