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    iPhone 15 satışlarında Pro modellerinin payı artıyor

    Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları'nın verilerine göre iPhone 15 Pro modellerinin popülerliği artmış durumda. Ekim ayında iPhone 15 serisinde Pro modelleri ekran siparişlerinin %64'ünü oluşturdu.
    iPhone 15 satışlarında Pro modellerinin payı artıyor Tam Boyutta Gör
    Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC)'nın raporuna göre iPhone 15 serisi için panel şiparişleri önemli oranda artış gösterdi. iPhone 15 panel sevkiyatında iPhone 14 serisine göre Ekim ayında %16 artış kaydedildi.

    DSCC'nin verilerine göre iPhone 15 Pro modellerinin popülerliği artmış durumda. Ekim ayında iPhone 15 serisinde Pro modelleri toplam ekran siparişlerinin %64'ünü oluşturdu. Eylül ayında bu oran %60 seviyesindeydi.

    iPhone 15 satışlarında Pro modellerinin payı artıyor Tam Boyutta Gör
    Pro modellerinin bu başarısı Apple'ın ortalama satış fiyatının artmasına neden oldu. iPhone 14 serisine göre ortalama satış fiyatı %5 artmış durumda.

    Samsung, ekran tedariğinde %81 pay ile Apple'ın en önemli tedarikçisi. İkinci sırada %18 ile LG bulunuyor. Çinli BOE de tedarik zincirine dahil olmaya başladı ancak payi henüz %1 seviyesinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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