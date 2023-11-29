Tam Boyutta Gör Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC)'nın raporuna göre iPhone 15 serisi için panel şiparişleri önemli oranda artış gösterdi. iPhone 15 panel sevkiyatında iPhone 14 serisine göre Ekim ayında %16 artış kaydedildi.

DSCC'nin verilerine göre iPhone 15 Pro modellerinin popülerliği artmış durumda. Ekim ayında iPhone 15 serisinde Pro modelleri toplam ekran siparişlerinin %64'ünü oluşturdu. Eylül ayında bu oran %60 seviyesindeydi.

Tam Boyutta Gör Pro modellerinin bu başarısı Apple'ın ortalama satış fiyatının artmasına neden oldu. iPhone 14 serisine göre ortalama satış fiyatı %5 artmış durumda.

iOS 17.2 ile iPhone varsayılan bildirim sesi değiştirilebilecek 5 sa. önce eklendi

Samsung, ekran tedariğinde %81 pay ile Apple'ın en önemli tedarikçisi. İkinci sırada %18 ile LG bulunuyor. Çinli BOE de tedarik zincirine dahil olmaya başladı ancak payi henüz %1 seviyesinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 satışlarında Pro modellerinin payı artıyor