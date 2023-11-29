iPhone 15 satışlarında Pro modellerinin payı artıyor

DSCC'nin verilerine göre iPhone 15 Pro modellerinin popülerliği artmış durumda. Ekim ayında iPhone 15 serisinde Pro modelleri toplam ekran siparişlerinin %64'ünü oluşturdu. Eylül ayında bu oran %60 seviyesindeydi.
Samsung, ekran tedariğinde %81 pay ile Apple'ın en önemli tedarikçisi. İkinci sırada %18 ile LG bulunuyor. Çinli BOE de tedarik zincirine dahil olmaya başladı ancak payi henüz %1 seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.