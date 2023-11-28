Huawei P70 serisi beklentileri arşa çıkardı: Sektörde ilk olacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ABD'nin kara listesine alınan Huawei'nin 5G, Android işletim sistemi ve ABD merkezli teknolojileri kullanması yasaklanmıştı. Ancak yakın tarihte tanıtılan Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro, 5G desteği ve Kirin 9000S teknoloji dünyasını şaşırtmayı başardı. Şimdi bu tartışmaların ortasında ünlü analist Ming-Chi Kuo, Huawei P70 serisinin çıkış tarihi ve muhtemel özelliklerine açıklık getirdi.

Huawei P70 serisinden ilk detaylar açıklandı

Yakın tarihli paylaşımında Kuo, Huawei P70 serisinin P70, P70 Pro ve P70 Pro Art olmak üzere toplam üç modelden oluşacağını bildirdi. Bu noktada akıllı telefonların 2024'ün ilk yarısında tanıtılacağı ve P60 serisinden çok daha fazla ilgi göreceği söyleniyor.

Kaçıranlar için mevcut raporlar, Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatlarında yıl sonuna kadar 38 milyonu aşacağı yönünde. 2024 yılında ise bu rakamın 60 milyona ulaşağı belirtiliyor. Bunun büyük bir bölümü ise tahmin edildiği gibi Huawei P60 ve P70 serilerinden gelecek. Öyle ki bu rakamlar P60 serisine kıyasla üç kat daha fazla satış beklentisi oluşturmuş durumda.

Kamera tasarımı ile sektörde ilk olacak

Aynı zamanda Kuo, Çinli üreticinin Largan ve Sunny Optical başta olmak üzere her zamankinden çok daha iyi bir kamera tasarımı sunacağını söylüyor. Buna göre Huawei P70, 5P lens ve 1/3,6 inç telefoto sensör, P70 Pro ikilisi ise arkasında 1/2,5 inç sensörle birlikte 6P yakınlaştırma lensi sunacak. Ayrıca P70 Pro Art modelinin ultra geniş açılı kamera için 1G6P lens (bir cam ve altı plastik katman) ve 1 inç tipi sensör ile tanıtılacağı belirtildi.

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7P lens ile kıyaslandığında bu tasarım daha zor olduğundan üretimi son derece pahalı olacak ve Largan ve Sunny Optical'ın öne çıkacağı yer de burası. Ayrıca amiral gemisi telefonların, 5G bağlantısına sahip yeni bir Kirin yonga setinden güç alacağını düşünürsek, rekabetin bir hayli artacağını söylemek doğru olur. Dolayısıyla Huawei, diğer üreticilerin de benzer çözümleri takip etmelerini sağlayabilir.

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Huawei P70 serisi beklentileri arşa çıkardı! Sektörde ilk olacak