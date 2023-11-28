Huawei P70 serisi beklentileri arşa çıkardı: Sektörde ilk olacak

Huawei P70 serisinden ilk detaylar açıklandı
Yakın tarihli paylaşımında Kuo, Huawei P70 serisinin P70, P70 Pro ve P70 Pro Art olmak üzere toplam üç modelden oluşacağını bildirdi. Bu noktada akıllı telefonların 2024'ün ilk yarısında tanıtılacağı ve P60 serisinden çok daha fazla ilgi göreceği söyleniyor.
Kaçıranlar için mevcut raporlar, Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatlarında yıl sonuna kadar 38 milyonu aşacağı yönünde. 2024 yılında ise bu rakamın 60 milyona ulaşağı belirtiliyor. Bunun büyük bir bölümü ise tahmin edildiği gibi Huawei P60 ve P70 serilerinden gelecek. Öyle ki bu rakamlar P60 serisine kıyasla üç kat daha fazla satış beklentisi oluşturmuş durumda.
Kamera tasarımı ile sektörde ilk olacak
Aynı zamanda Kuo, Çinli üreticinin Largan ve Sunny Optical başta olmak üzere her zamankinden çok daha iyi bir kamera tasarımı sunacağını söylüyor. Buna göre Huawei P70, 5P lens ve 1/3,6 inç telefoto sensör, P70 Pro ikilisi ise arkasında 1/2,5 inç sensörle birlikte 6P yakınlaştırma lensi sunacak. Ayrıca P70 Pro Art modelinin ultra geniş açılı kamera için 1G6P lens (bir cam ve altı plastik katman) ve 1 inç tipi sensör ile tanıtılacağı belirtildi.
7P lens ile kıyaslandığında bu tasarım daha zor olduğundan üretimi son derece pahalı olacak ve Largan ve Sunny Optical'ın öne çıkacağı yer de burası. Ayrıca amiral gemisi telefonların, 5G bağlantısına sahip yeni bir Kirin yonga setinden güç alacağını düşünürsek, rekabetin bir hayli artacağını söylemek doğru olur. Dolayısıyla Huawei, diğer üreticilerin de benzer çözümleri takip etmelerini sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.