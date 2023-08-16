iPhone 15 Pro'nun maket görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Bilmeyenler için iPhone 15 Pro ve Pro Max, temel iPhone 15 modellerine kıyasla önemli yükseltmeler içerecek. Öyle ki bunlar arasında, titanyum kaplama ve özelleştirilebilir bir eylem düğmesi yer alıyor. Bugün sızdırılan görüntüler ise, iPhone 15 Pro'nun selefi ile benzer boyutlara sahip olacağını gösteriyor. Ancak ana ekran tarafında büyük bir farklılık mevcut. Zira çerçeveler yok denecek kadar ince.
Fark yok denecek kadar az
Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.