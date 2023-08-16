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    iPhone 15 Pro'nun maket görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

    iPhone 15 Pro'nun tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri paylaşıldı. Peki yeni iPhone ailesinin tepe modeli nasıl görünüyor. İşte iPhone 15 Pro ve Pro Max tasarımı
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    iPhone 15 Pro'nun maket görüntüleri sızdırıldı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda tanıtılması planlanan iPhone 15 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, iPhone 15 ve 15 Pro modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak iPhone 15 Pro'nun tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri sızdırıldı.

    iPhone 15 Pro'nun maket görüntüleri sızdı

    Bilmeyenler için iPhone 15 Pro ve Pro Max, temel iPhone 15 modellerine kıyasla önemli yükseltmeler içerecek. Öyle ki bunlar arasında, titanyum kaplama ve özelleştirilebilir bir eylem düğmesi yer alıyor. Bugün sızdırılan görüntüler ise, iPhone 15 Pro'nun selefi ile benzer boyutlara sahip olacağını gösteriyor. Ancak ana ekran tarafında büyük bir farklılık mevcut. Zira çerçeveler yok denecek kadar ince.

    iPhone 15 Pro'nun maket görüntüleri sızdırıldı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bunun ise şaşırtıcı olmadığını belirtmemiz gerek. Niketim daha önce iPhone 15 Pro ve Pro Max'in LiPO, ''low-injection pressure over-molding'' teknolojisi ile 1,55 mm kalınlığında çerçevelere sahip olacağından sizlere bahsetmiştik. Cihazın alt bölümündeki hoparlör delikleri ise biraz orantısız  Ancak bunun iPhone 14 Pro'da da benzer olduğunu belirtmekte fayda var.

    Fark yok denecek kadar az

    iPhone 15 Pro'nun maket görüntüleri sızdırıldı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kamera adasına göz attığımızda, bu bölüm iPhone 14 Pro'ya kıyasla biraz daha kalın. Bu noktada iPhone 15 Pro'nun selefine (147,46 x 71,45 x 7,84 mm) kıyasla 146,47 x 70,46 x 8,24 mm ölçülerinde olacağı söyleniyor. Ancak tek elle tutultuğunda farkları ayırt etmenin zor olacağını söyleyebiliriz. 

    Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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