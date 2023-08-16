Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda tanıtılması planlanan iPhone 15 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, iPhone 15 ve 15 Pro modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak iPhone 15 Pro'nun tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri sızdırıldı.

iPhone 15 Pro'nun maket görüntüleri sızdı

Bilmeyenler için iPhone 15 Pro ve Pro Max, temel iPhone 15 modellerine kıyasla önemli yükseltmeler içerecek. Öyle ki bunlar arasında, titanyum kaplama ve özelleştirilebilir bir eylem düğmesi yer alıyor. Bugün sızdırılan görüntüler ise, iPhone 15 Pro'nun selefi ile benzer boyutlara sahip olacağını gösteriyor. Ancak ana ekran tarafında büyük bir farklılık mevcut. Zira çerçeveler yok denecek kadar ince.

Tam Boyutta Gör Bunun ise şaşırtıcı olmadığını belirtmemiz gerek. Niketim daha önce iPhone 15 Pro ve Pro Max'in LiPO, ''low-injection pressure over-molding'' teknolojisi ile 1,55 mm kalınlığında çerçevelere sahip olacağından sizlere bahsetmiştik. Cihazın alt bölümündeki hoparlör delikleri ise biraz orantısız Ancak bunun iPhone 14 Pro'da da benzer olduğunu belirtmekte fayda var.

Fark yok denecek kadar az

Tam Boyutta Gör Kamera adasına göz attığımızda, bu bölüm iPhone 14 Pro'ya kıyasla biraz daha kalın. Bu noktada iPhone 15 Pro'nun selefine (147,46 x 71,45 x 7,84 mm) kıyasla 146,47 x 70,46 x 8,24 mm ölçülerinde olacağı söyleniyor. Ancak tek elle tutultuğunda farkları ayırt etmenin zor olacağını söyleyebiliriz.

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Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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iPhone 15 Pro'nun maket görüntüleri sızdırıldı! İşte tasarımı