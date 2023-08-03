Tam Boyutta Gör Kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 ailesinin bu sonbaharda gelmesi bekleniyor. Bu bağlamda büyük yükseltmelerin yanı sıra, daha ince çerçeveler, titanyum kaplama ve yeni bir fiyat artışı ile karşımıza çıkacak. Ancak bu durum Apple'ın beklentilerini karşılamayabilir. Son raporlar, iPhone 15'e talebin iPhone 14'ten daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Apple, iPhone 15 için beklentileri düşürdü

Bugün paylaştığı raporda tedarik zinciri bağlantıları ile tanınan analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15'e olan talebin iPhone 14'ten daha düşük olduğunu bildirdi. Bu elbette şu an için sadece bir öngörü. Ancak Kuo'ya göre, "iPhone 15'e olan talep piyasa beklentilerinin altında kalırsa, tedarikçilerin çoğu yılın ikinci yarısında büyüme baskısıyla karşı karşıya kalacak".

Ayrıca Kuo, talep sorunlarının yalnızca iPhone'lar için geçerli olmadığını söylüyor. Öyle ki Apple'ın donanım ürünleri için sevkiyat tahminleri bu yılın ikinci çeyreğinde küresel olarak zayıflamış durumda. Bu noktada Apple, yılın ikinci çeyreği ve 2024 için daha olumlu bir senaryo bekliyordu ancak bu henüz olmadı.

iPhone 15 serisinin fiyatları paylaşıldı: Yüksek fiyata hazılanın 1 hf. önce eklendi

Bilmeyenler için iPhone 15 serisinin mevcut iPhone 14 modellerine kıyasla daha yüksek fiyatlar ile çıkış yapması bekleniyor. Bir araştırma raporundan elde edilen bilgilere göre iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'dan 100 dolar, iPhone 15 Pro Max ise iPhone 14 Pro Max'ten 100 ila 200 dolar daha pahalı olacak. Bu nedenle iPhone 15 ve 15 Pro serisinin neler sunup sunmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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Apple, iPhone 15 için beklentileri düşürdü: Peki neden?