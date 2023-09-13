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    iPhone 15 Pro ve Pro Max, Thread özellikli ilk akıllı telefonlar oldu

    Apple, Matter standardının önemli bir parçası olan Thread akıllı ev protokolü desteğini amiral gemisi iPhone 15 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarına ekleyerek bir ilke imza attı.
    iPhone 15 Pro ve Pro Max, Thread özellikli ilk telefonlar oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 etkinliğinde yaptığı açıklamada, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in açık kaynaklı akıllı ev protokolü Thread'i destekleyeceğini duyurdu. Bu destek, serinin temel modellerinde ise bulunmayacak. Thread desteğinin akıllı evleri nasıl değiştireceği belli değil ancak görünüşe göre Apple’da bu özelliğin ne işe yarayacağından henüz emin değil. 

    iPhone 15 Pro ve Pro Max’e Thread desteği

    Thread, özellikle düşük güç tüketen, düşük bant genişliğine sahip akıllı ev cihazları için tasarlanmış bir mesh ağ protokolü olarak karşımıza çıkıyor. Gecikme süresini azaltmayı, pil ömrünü uzatmaya yardımcı olmayı ve bağlı cihazların güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.

    Thread'in iPhone'daki olası kullanımlarından biri de Thread sınır yönlendiricisi olarak kullanılabilecek olması. Thread cihazları, internete ve diğer IP tabanlı ağlara bağlanmak için bir Thread sınır yönlendiricisine ihtiyaç duyuyor, bu da onları evin dışından kontrol etmenize ve Thread olmayan cihazlara bağlanmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Apple Home'da aygıtlar arası bağlantıyı etkinleştirmeye de yardımcı olabilir.

    Bununla birlikte, bir akıllı telefonu sınır yönlendiricisi olarak kullanmak en iyi uygulama gibi görünmüyor. The Thread Group'a göre Thread sınır yönlendiricileri her zaman çalışan cihazlar olmalı. Kaldı ki mevcut Thread sınır yönlendiricilerinin çoğu akıllı hoparlörler ya da Wi-Fi yönlendiricilerden oluşuyor. Ancak birden fazla Thread sınır yönlendiricisi kullanılabildiğinden telefon ağdan ayrılsa bile akıllı ev sistemi normal çalışmasına devam edebilir.

    iPhone 15 Pro ve Pro Max, Thread özellikli ilk telefonlar oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, The Thread Group'a katıldığı 2018 yılından bu yana Thread'in güçlü bir destekçisi oldu. Şirket, Thread özellikli ilk ürünü olan HomePod Mini'yi 2020'de piyasaya sürdü, ardından Apple TV 4K'ya (ikinci ve üçüncü nesil) destek ekledi ve bu yılın başlarında ikinci nesil HomePod'u piyasaya sürdü. Sırada ise iPad’ler bulunuyor.

    Bununla birlikte Thread, Apple'ın kurulmasına yardımcı olduğu yeni akıllı ev standardı Matter tarafından sağlanan bir ana protokoldür. Matter, bağlı cihazların bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan evinizde yerel olarak iletişim kurması için ortak bir dil sağlıyor. Matter’ın arkasında Apple, Amazon, Google ve Samsung bulunuyor. Ancak halihazırda Samsung veya Google’dan Thread destekli bir telefon görmedik. Bu durum Pixel 8’ler ile değişecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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