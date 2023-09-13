iPhone 15 Pro ve Pro Max, Thread özellikli ilk akıllı telefonlar oldu

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 etkinliğinde yaptığı açıklamada, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in açık kaynaklı akıllı ev protokolü Thread'i destekleyeceğini duyurdu. Bu destek, serinin temel modellerinde ise bulunmayacak. Thread desteğinin akıllı evleri nasıl değiştireceği belli değil ancak görünüşe göre Apple’da bu özelliğin ne işe yarayacağından henüz emin değil.

iPhone 15 Pro ve Pro Max’e Thread desteği

Thread, özellikle düşük güç tüketen, düşük bant genişliğine sahip akıllı ev cihazları için tasarlanmış bir mesh ağ protokolü olarak karşımıza çıkıyor. Gecikme süresini azaltmayı, pil ömrünü uzatmaya yardımcı olmayı ve bağlı cihazların güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Thread'in iPhone'daki olası kullanımlarından biri de Thread sınır yönlendiricisi olarak kullanılabilecek olması. Thread cihazları, internete ve diğer IP tabanlı ağlara bağlanmak için bir Thread sınır yönlendiricisine ihtiyaç duyuyor, bu da onları evin dışından kontrol etmenize ve Thread olmayan cihazlara bağlanmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Apple Home'da aygıtlar arası bağlantıyı etkinleştirmeye de yardımcı olabilir.

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Bununla birlikte, bir akıllı telefonu sınır yönlendiricisi olarak kullanmak en iyi uygulama gibi görünmüyor. The Thread Group'a göre Thread sınır yönlendiricileri her zaman çalışan cihazlar olmalı. Kaldı ki mevcut Thread sınır yönlendiricilerinin çoğu akıllı hoparlörler ya da Wi-Fi yönlendiricilerden oluşuyor. Ancak birden fazla Thread sınır yönlendiricisi kullanılabildiğinden telefon ağdan ayrılsa bile akıllı ev sistemi normal çalışmasına devam edebilir.

Tam Boyutta Gör Apple, The Thread Group'a katıldığı 2018 yılından bu yana Thread'in güçlü bir destekçisi oldu. Şirket, Thread özellikli ilk ürünü olan HomePod Mini'yi 2020'de piyasaya sürdü, ardından Apple TV 4K'ya (ikinci ve üçüncü nesil) destek ekledi ve bu yılın başlarında ikinci nesil HomePod'u piyasaya sürdü. Sırada ise iPad’ler bulunuyor.

Bununla birlikte Thread, Apple'ın kurulmasına yardımcı olduğu yeni akıllı ev standardı Matter tarafından sağlanan bir ana protokoldür. Matter, bağlı cihazların bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan evinizde yerel olarak iletişim kurması için ortak bir dil sağlıyor. Matter’ın arkasında Apple, Amazon, Google ve Samsung bulunuyor. Ancak halihazırda Samsung veya Google’dan Thread destekli bir telefon görmedik. Bu durum Pixel 8’ler ile değişecek gibi görünüyor.

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iPhone 15 Pro ve Pro Max, Thread özellikli ilk telefonlar oldu