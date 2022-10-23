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    iPhone 15 Ultra titanyum yapıya sahip olabilir

    Titanyumdan yapılan telefonlara pek rastlanılmıyor. Çelikten daha dayanıklı bir malzeme olan titanyum, Apple'ın bir sonraki gözdesi olabilir. Zira bu ham madde çizilmeye karşı çok dayanıklı.
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    iPhone 15 Ultra Tam Boyutta Gör
    Apple her üç yılda bir iPhone modellerini milyonlarca kişinin ilgisini çeken işlevsel özellikler ile donatıyor. Bu bağlamda birçok kişi şimdiden gelecek yıl satışa sunulacağı öngörülen iPhone 15 ailesinden çok şey bekliyor. 

    iPhone 15 Ultra titanyum bir kasa ile piyasaya sürülebilir

    iPhone kullanıcılarının çoğu eski bir tasarıma ve eski bir işlemciye sahip olan standart bir iPhone ürününe para ödemek yerine yeni özelliklere sahip olduğu için daha pahalı olan özel bir iPhone Pro modelini satın almayı tercih ediyor.

    Bu durum Apple'ın yüksek performansından dolayı üst düzey sıfatını hak eden lüks cihazlarını birçok konuda ortak özelliklerle güçlendirip onları birbirine benzetme stratejisini silip atabilir. Bilindiği üzere Apple'ın Pro ve Pro Max modelleri teknik özellikler bakımından (birkaç ana istisna hariç) birbirine çok benziyor.

    Apple hakkında yaptığı haberlerle tanınan "LeaksApplePro" isimli bir Twitter kullanıcısı ile Bloomberg'de çalışan Mark GURMAN, Amerikan teknoloji firmasının Pro Max yerine Ultra etiketine odaklanacağını söyledi.

    iPhone 15 Ultra Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 modellerinin 3 nm fabrikasyon süreci ile üretileceği, USB-C bağlantı noktasına sahip olacağı ve daha iyi bir ön kamera ile daha uzun bir batarya ömrü eşliğinde hizmet vereceği yayılan söylentiler arasında yer alıyor.

    Dairesel düğmelerin ve daha zarif bir kamera diziliminin de bu model için hazırlanıldığı tahmin ediliyor. Titanyumun özgül dayanımı (direnç-ağırlık oranı) çelikten çok daha üstün bir verimliliğe sahip. Bu nedenle uçak parçalarında titanyum kullanılır.

    iPhone 15 serisinde Pro Max etiketine sahip olan bir cihaz olmayabilir. Geçen yıl iPhone 14 Pro'nun da titanyum bir yapı eşliğinde üretileceği söylenmişti ancak bu söylenti asılsız çıktı.

    Çelikten yaklaşık 4 kat daha güçlü olan titanyum daha iyi esnekliğe ve daha iyi oksidasyon direncine sahip. Kendisi herhangi bir ağırlık azalması olmaksızın yüksek ısıya da dayanabiliyor. Sonuç olarak iPhone 15 modelleri titanyumdan üretilirse birçok kişi yeni fiyatlar yüzünden üzülebilir.

    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2022/10/22/apple-iphone-15-pro-max-ultra-titanium-chassis-new-iphone-design/?sh=2d499dcb516f https://www.phonearena.com/news/iphone-15-rumors-design-titanium_id143258 https://bgr.com/tech/iphone-15-ultra-will-be-made-of-titanium-leaker-says/
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    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 13 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 3 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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