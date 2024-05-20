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    Galaxy Z Flip 6’nın kamera sistemi detaylanıyor

    Gençlere yönelik katlanabilir telefon olan Samsung Galaxy Z Flip, yeni nesilde dikkat çekici yükseltmelere sahip olacak. İddialara göre Galaxy Z Flip 6, 50MP ana kamera lensine sahip olacak.
    Galaxy Z Flip 5 Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung, yakında Galaxy Z serisini yenileyecek. İddialara göre gençlere yönelik olan Galaxy Z Flip 6, önceki nesile göre yükseltilmiş bir kamera sistemine sahip olacak.

    Galaxy Z Flip 6, 50MP kamera sensörüne sahip olacak

    Geçtiğimiz yıl GalaxyClub tarafından ortaya atılan iddialara göre Samsung, Galaxy Z Flip 6’nın prototip modellerini 50MP kamera ile test ediyordu. Yeni çıkan sızıntılar ise geçtiğimiz yılın iddialarını doğrular nitelikte. Camera FV-5 ve Hindistan’ın BIS veri tabanlarında görüntülen Galaxy Z Flip 6, SM-F741B model numarasına sahip olacak. Camera FV-5 kaynaklarına göre SM-F741B model numarasına sahip cihaz, 50MP kamera sensörüne sahip olacak ve bu sensör, piksel birleştirme teknolojisi ile 12.5MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebilecek.

    Camera FV-5 sitesinde görüntülenen Galaxy Z Flip 6 Tam Boyutta Gör
    Çözünürlüğün yanı sıra Camera FV-5 platformu, Galaxy Z Flip 6’da bulunan kamera sensörünün f/1.8 diyafram açıklığına, 5.4mm odak uzaklığına, EIS ve OIS teknolojilerine sahip olacağını gözler önüne seriyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Z Flip 5, 12MP kamera sensörüne sahipti yani Samsung, Galaxy Z Flip 6 için ciddi bir kamera yükseltmesi planlamış durumda. Cihazda kullanılacak ikinci sensörün teknik detayları ise henüz bilinmiyor.  Galaxy Z Flip 6, temmuz ayında Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE ile birlikte tanıtılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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