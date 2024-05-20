Galaxy Z Flip 6’nın kamera sistemi detaylanıyor

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Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung, yakında Galaxy Z serisini yenileyecek. İddialara göre gençlere yönelik olan Galaxy Z Flip 6, önceki nesile göre yükseltilmiş bir kamera sistemine sahip olacak.

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Galaxy Z Flip 6, 50MP kamera sensörüne sahip olacak

Geçtiğimiz yıl GalaxyClub tarafından ortaya atılan iddialara göre Samsung, Galaxy Z Flip 6’nın prototip modellerini 50MP kamera ile test ediyordu. Yeni çıkan sızıntılar ise geçtiğimiz yılın iddialarını doğrular nitelikte. Camera FV-5 ve Hindistan’ın BIS veri tabanlarında görüntülen Galaxy Z Flip 6, SM-F741B model numarasına sahip olacak. Camera FV-5 kaynaklarına göre SM-F741B model numarasına sahip cihaz, 50MP kamera sensörüne sahip olacak ve bu sensör, piksel birleştirme teknolojisi ile 12.5MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebilecek.

Tam Boyutta Gör Çözünürlüğün yanı sıra Camera FV-5 platformu, Galaxy Z Flip 6’da bulunan kamera sensörünün f/1.8 diyafram açıklığına, 5.4mm odak uzaklığına, EIS ve OIS teknolojilerine sahip olacağını gözler önüne seriyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Z Flip 5, 12MP kamera sensörüne sahipti yani Samsung, Galaxy Z Flip 6 için ciddi bir kamera yükseltmesi planlamış durumda. Cihazda kullanılacak ikinci sensörün teknik detayları ise henüz bilinmiyor. Galaxy Z Flip 6, temmuz ayında Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE ile birlikte tanıtılacak.

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Galaxy Z Flip 6, 50MP kameraya sahip olacak