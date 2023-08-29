iPhone 15 ve 15 Plus'ın yeni renk seçeneği sızdı: Eskiye dönüyor

iPhone 15, geçmiş yılların eski rengini getiriyor
Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerini ilk etapta 5 renk seçeneği ile piyasaya sürüyor. Tanıtımdan yaklaşık 6 ay sonra ise yeni bir renk seçeneğinin eklendiğini görüyoruz. Bu noktada mevcut sızıntılar, iPhone 15 ve 15 Plus'ın siyah, sarı, pembe ve mavi renklerinde satışa çıkacağını bizlere gösterdi. Bugün paylaşılan yeni bir raporda ise, biri iPhone 12'de kullanılan iki yeni renk seçeneğine atıfta bulunuluyor.
iPhone 15 ve 15 Plus'ın son renk seçeneği ise yeşil olacak. Bu seçeneğin en son iPhone 12 serisinde kullanıldığını hatırlatalım. Bunun haricinde yeni iPhone'lara gelirsek, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın geçen yılki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten Dynamic Island'ı ödünç alması ve A16 Bionic çipini koruması bekleniyor.
Ayırca 48MP ana kamera sensörü de iPhone 14 ile aynı kalacak. Apple'ın iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini 12 Eylül'de duyuracağı ve bu durumda 22 Eylül'de satışa çıkacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.