iPhone 15 ve 15 Plus'ın yeni renk seçeneği sızdı: Eskiye dönüyor

Tam Boyutta Gör Apple, yeni nesil iPhone ailesi iPhone 15 ve 15 Pro modellerini önümüzdeki Eylül ayında duyurmayı planlıyor. Bu bağlamda lansmana sayılı günler kala, iPhone 15 serisinin özellikleri hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak, iPhone 15'in en son iPhone 12'de kullanılan yeni renk seçenekleri ortaya çıktı.

iPhone 15, geçmiş yılların eski rengini getiriyor

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerini ilk etapta 5 renk seçeneği ile piyasaya sürüyor. Tanıtımdan yaklaşık 6 ay sonra ise yeni bir renk seçeneğinin eklendiğini görüyoruz. Bu noktada mevcut sızıntılar, iPhone 15 ve 15 Plus'ın siyah, sarı, pembe ve mavi renklerinde satışa çıkacağını bizlere gösterdi. Bugün paylaşılan yeni bir raporda ise, biri iPhone 12'de kullanılan iki yeni renk seçeneğine atıfta bulunuluyor.

Tam Boyutta Gör Bunlardan ilki kırmızı olacak. Bilmeyenler için Apple'ın tüm ürün yelpazesinde sunduğu bu seçenek, Afrika'da HIV/AIDS ve diğer virüslerin yayılmasıyla mücadeleye yardımcı olmak için The Global Fund'a destek sunuyor. Bu nedenle iPhone 15 serisinde de korunması şaşırtıcı değil.

iPhone 15 Pro renk seçenekleri ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

iPhone 15 ve 15 Plus'ın ​​​​​son renk seçeneği ise yeşil olacak. Bu seçeneğin en son iPhone 12 serisinde kullanıldığını hatırlatalım. Bunun haricinde yeni iPhone'lara gelirsek, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın geçen yılki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten Dynamic Island'ı ödünç alması ve A16 Bionic çipini koruması bekleniyor.

Ayırca 48MP ana kamera sensörü de iPhone 14 ile aynı kalacak. Apple'ın iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini 12 Eylül'de duyuracağı ve bu durumda 22 Eylül'de satışa çıkacağı söyleniyor.

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iPhone 15 serisinin renk seçenekleri belli oldu: Eskiye dönüyor