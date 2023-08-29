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    iPhone 15 ve 15 Plus'ın yeni renk seçeneği sızdı: Eskiye dönüyor

    Apple, iPhone 15 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Peki iPhone 15 ve 15 Plus'ın renk seçenekleri neler olacak veya hangi renkler ile çıkış yapacak? İşte detaylar... 
    iPhone 15 serisinin renk seçenekleri belli oldu: Eskiye dönüyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni nesil iPhone ailesi iPhone 15 ve 15 Pro modellerini önümüzdeki Eylül ayında duyurmayı planlıyor. Bu bağlamda lansmana sayılı günler kala, iPhone 15 serisinin özellikleri hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak, iPhone 15'in en son iPhone 12'de kullanılan yeni renk seçenekleri ortaya çıktı.

    iPhone 15, geçmiş yılların eski rengini getiriyor

    Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerini ilk etapta 5 renk seçeneği ile piyasaya sürüyor. Tanıtımdan yaklaşık 6 ay sonra ise yeni bir renk seçeneğinin eklendiğini görüyoruz. Bu noktada mevcut sızıntılar, iPhone 15 ve 15 Plus'ın siyah, sarı, pembe ve mavi renklerinde satışa çıkacağını bizlere gösterdi. Bugün paylaşılan yeni bir raporda ise, biri iPhone 12'de kullanılan iki yeni renk seçeneğine atıfta bulunuluyor. 

    iPhone 15 serisinin renk seçenekleri belli oldu: Eskiye dönüyor Tam Boyutta Gör
    Bunlardan ilki kırmızı olacak. Bilmeyenler için Apple'ın tüm ürün yelpazesinde sunduğu bu seçenek, Afrika'da HIV/AIDS ve diğer virüslerin yayılmasıyla mücadeleye yardımcı olmak için The Global Fund'a destek sunuyor. Bu nedenle iPhone 15 serisinde de korunması şaşırtıcı değil.

    iPhone 15 ve 15 Plus'ın ​​​​​son renk seçeneği ise yeşil olacak. Bu seçeneğin en son iPhone 12 serisinde kullanıldığını hatırlatalım. Bunun haricinde yeni iPhone'lara gelirsek, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın geçen yılki iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten Dynamic Island'ı ödünç alması ve A16 Bionic çipini koruması bekleniyor.

    Ayırca 48MP ana kamera sensörü de iPhone 14 ile aynı kalacak. Apple'ın iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini 12 Eylül'de duyuracağı ve bu durumda 22 Eylül'de satışa çıkacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    muhabbet kuşumun ayağı morardı ne yapmalıyım mm kozmetik orjinal mi msü bilgisayar mühendisliği birini yanlışlıkla arayıp hemen kapatmak whatsapp yeni gözlük aldım yamuk görüyorum

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