RAM kısıtlaması sebebiyle iPhone 16'da cihaz içi yapay zeka kısıtlı olabilir

Apple, hibrit yaklaşımı benimseyecek
Kuo'ya göre Apple, iPhone 16 modellerindeki RAM sınırlamaları nedeniyle cihaz içi ve bulut tabanlı yapay zeka işlevlerinin bir karışımını sunacak. Kuo ayrıca, bulut tabanlı büyük dil modellerinin (LLM) eğitimlerinin zor olduğunu, Apple'ın büyük bir geliştirme süresine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Ming-Chi Kuo'nun açıklamaları şöyle: “Son araştırmam, Apple'ın bulut tabanlı ve cihaz üzerinde büyük dil modelleri geliştirdiğini gösteriyor. Ancak Apple'ın WWDC 2024'te pazar beklentilerini önemli ölçüde aşan bir ilerleme duyurması pek olası değil. Bulut tabanlı LLM'lerin eğitimi daha fazla zaman gerektiriyor ve cihaz üzerindeki LLM'lerin geliştirilmesi şu anda iPhone 16'nın 8 GB DRAM'iyle sınırlı."
Daha önceki bir tahmine göre, cihaz üzerinde yapay zeka çalıştırmak için Androd telefonların 20 GB RAM'e sahip olması gerektiği belirtilmişti. Apple'ın ise büyük dil modellerini flash bellekte saklama dolayısıyla RAM gereksinimini azaltma konusunda çalıştığı bilgisi ortaya çıkmıştı. Cihaz üzerinde çalışan yapay zeka özellikleri, bulut tabanlı olanlara göre daha hızlı çalıştığı için Apple bu özelliklerin telefon üzerinde çalışmasını istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.