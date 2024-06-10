Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RAM kısıtlaması sebebiyle iPhone 16'da cihaz içi yapay zeka kısıtlı olabilir

    Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 16 serisinin RAM miktarı nedeniyle cihaz içi yapay zeka özelliklerinin kısıtlı olacağını belirtiyor. Bu nedenle şirket hibrit bir yaklaşımı benimseyecek.
    iPhone 16'da cihaz içi yapay zeka özellikleri kısıtlı olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün tanıtacağı iOS 18 ile beraber üretken yapay zeka özelliklerini iPhone'lara getirecek. Yeni yapay zeka özelliklerinin yüksek RAM gereksinimi nedeniyle en az iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max modellerine gereksinim duyacağı belirtiliyor. iPhone 16 serisinin de iPhone 15 Pro'ya benzer şekilde 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ancak Analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu miktar yetersiz.

    Apple, hibrit yaklaşımı benimseyecek

    Kuo'ya göre Apple, iPhone 16 modellerindeki RAM sınırlamaları nedeniyle cihaz içi ve bulut tabanlı yapay zeka işlevlerinin bir karışımını sunacak. Kuo ayrıca, bulut tabanlı büyük dil modellerinin (LLM) eğitimlerinin zor olduğunu, Apple'ın büyük bir geliştirme süresine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

    Ming-Chi Kuo'nun açıklamaları şöyle: “Son araştırmam, Apple'ın bulut tabanlı ve cihaz üzerinde büyük dil modelleri geliştirdiğini gösteriyor. Ancak Apple'ın WWDC 2024'te pazar beklentilerini önemli ölçüde aşan bir ilerleme duyurması pek olası değil. Bulut tabanlı LLM'lerin eğitimi daha fazla zaman gerektiriyor ve cihaz üzerindeki LLM'lerin geliştirilmesi şu anda iPhone 16'nın 8 GB DRAM'iyle sınırlı."

    Daha önceki bir tahmine göre, cihaz üzerinde yapay zeka çalıştırmak için Androd telefonların 20 GB RAM'e sahip olması gerektiği belirtilmişti. Apple'ın ise büyük dil modellerini flash bellekte saklama dolayısıyla RAM gereksinimini azaltma konusunda çalıştığı bilgisi ortaya çıkmıştı. Cihaz üzerinde çalışan yapay zeka özellikleri, bulut tabanlı olanlara göre daha hızlı çalıştığı için Apple bu özelliklerin telefon üzerinde çalışmasını istiyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    max payne 2 türkçe dublaj omoda 5 kullanıcı yorumları peugeot 301 1.2 puretech alınır mı elektrikli bisiklet şarj aleti yeşil yanıyor intel speed shift technology nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C55
    Realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız