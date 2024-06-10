RAM kısıtlaması sebebiyle iPhone 16'da cihaz içi yapay zeka kısıtlı olabilir

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Tam Boyutta Gör Apple, bugün tanıtacağı iOS 18 ile beraber üretken yapay zeka özelliklerini iPhone'lara getirecek. Yeni yapay zeka özelliklerinin yüksek RAM gereksinimi nedeniyle en az iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max modellerine gereksinim duyacağı belirtiliyor. iPhone 16 serisinin de iPhone 15 Pro'ya benzer şekilde 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ancak Analist Ming-Chi Kuo'ya göre bu miktar yetersiz.

Apple, hibrit yaklaşımı benimseyecek

Kuo'ya göre Apple, iPhone 16 modellerindeki RAM sınırlamaları nedeniyle cihaz içi ve bulut tabanlı yapay zeka işlevlerinin bir karışımını sunacak. Kuo ayrıca, bulut tabanlı büyük dil modellerinin (LLM) eğitimlerinin zor olduğunu, Apple'ın büyük bir geliştirme süresine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Ming-Chi Kuo'nun açıklamaları şöyle: “Son araştırmam, Apple'ın bulut tabanlı ve cihaz üzerinde büyük dil modelleri geliştirdiğini gösteriyor. Ancak Apple'ın WWDC 2024'te pazar beklentilerini önemli ölçüde aşan bir ilerleme duyurması pek olası değil. Bulut tabanlı LLM'lerin eğitimi daha fazla zaman gerektiriyor ve cihaz üzerindeki LLM'lerin geliştirilmesi şu anda iPhone 16'nın 8 GB DRAM'iyle sınırlı."

iPhone kullanıcıları uygulamalara daha çok para harcıyor 1 gün önce eklendi

Daha önceki bir tahmine göre, cihaz üzerinde yapay zeka çalıştırmak için Androd telefonların 20 GB RAM'e sahip olması gerektiği belirtilmişti. Apple'ın ise büyük dil modellerini flash bellekte saklama dolayısıyla RAM gereksinimini azaltma konusunda çalıştığı bilgisi ortaya çıkmıştı. Cihaz üzerinde çalışan yapay zeka özellikleri, bulut tabanlı olanlara göre daha hızlı çalıştığı için Apple bu özelliklerin telefon üzerinde çalışmasını istiyor.

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iPhone 16'da cihaz içi yapay zeka özellikleri kısıtlı olabilir