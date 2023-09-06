iPhone 16 için OLED MLA ekran iddiası

Tam Boyutta Gör iPhone 15 lansmanı için tüm teknoloji dünyasını nefesini tutarken iPhone 16 için tedarikçi firmaların mücadelesi de şimdiden başladı. Samsung ve LG yeni nesil OLED panellerini Apple’ın beğenisine sunmuş durumda.

OLED MLA nedir?

Apple, iPhone X döneminden bu yana OLED ekranların tedariği için Samsung ile çalışıyor. Zaman zaman LG gibi farklı firmalar küçük çaplı ihale alsa da as oyuncu olarak Samsung hiç değişmedi. iPhone 16 ile yeni bir rekabet başlayabilir.

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Gelen bilgilere göre iPhone 16 serisinde kullanılacak OLED ekran için Samsung ve LG yeni bir teknoloji geliştirdi. Mikro lens dizilimli OLED ya da OLED with MLA adı verilen bu teknolojide OLED panel ile cam arasına mikroskopik lens tabakası yerleştiriliyor. Bu tabaka normalde iç kısımda kaybolan ışık yansımalarını yönlendiriyor ve hem verimliliği hem de parlaklığı arttırıyor. Bununla birlikte görüş açılarında bir miktar azalma olabiliyor.

Samsung ve LG’nin bu teknolojiyi kullanmak istemesindeki nedenlerden birisi, iPhone 16 için Apple’ın istediği seviyeyi halen tutturamamış olmaları. Böylece yeni bir teknoloji ile Apple’ı ikna edebilecekler. Diğer taraftan Çinli BOE’nin OLED ihalelerinde biraz daha geri planda kalmasını da istiyorlar.

OLED with MLA henüz yeni bir teknoloji ve Samsung’un S Ultra akıllı telefonlarında kullanılıyor. Apple’ın bu bakımdan teknolojinin olgunlaşmasını isteyeceği aşikâr. Bu da teknolojiye olan yatırımın hızlanmasını netice verecek.

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iPhone 16 ekranı nasıl olacak?