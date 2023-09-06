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    iPhone 16 için OLED MLA ekran iddiası

    iPhone 16 için OLED ekran performans beklentisi yükselten Apple nedeniyle Samsung ve LG daha yeni bir teknoloji ile gelerek en azından farklı bir şekilde beklentiyi karşılamaya çalışacak.
    iPhone 16 Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 lansmanı için tüm teknoloji dünyasını nefesini tutarken iPhone 16 için tedarikçi firmaların mücadelesi de şimdiden başladı. Samsung ve LG yeni nesil OLED panellerini Apple’ın beğenisine sunmuş durumda.

    OLED MLA nedir?

    Apple, iPhone X döneminden bu yana OLED ekranların tedariği için Samsung ile çalışıyor. Zaman zaman LG gibi farklı firmalar küçük çaplı ihale alsa da as oyuncu olarak Samsung hiç değişmedi. iPhone 16 ile yeni bir rekabet başlayabilir.

    Gelen bilgilere göre iPhone 16 serisinde kullanılacak OLED ekran için Samsung ve LG yeni bir teknoloji geliştirdi. Mikro lens dizilimli OLED ya da OLED with MLA adı verilen bu teknolojide OLED panel ile cam arasına mikroskopik lens tabakası yerleştiriliyor. Bu tabaka normalde iç kısımda kaybolan ışık yansımalarını yönlendiriyor ve hem verimliliği hem de parlaklığı arttırıyor. Bununla birlikte görüş açılarında bir miktar azalma olabiliyor.

    Samsung ve LG’nin bu teknolojiyi kullanmak istemesindeki nedenlerden birisi, iPhone 16 için Apple’ın istediği seviyeyi halen tutturamamış olmaları. Böylece yeni bir teknoloji ile Apple’ı ikna edebilecekler. Diğer taraftan Çinli BOE’nin OLED ihalelerinde biraz daha geri planda kalmasını da istiyorlar.

    OLED with MLA henüz yeni bir teknoloji ve Samsung’un S Ultra akıllı telefonlarında kullanılıyor. Apple’ın bu bakımdan teknolojinin olgunlaşmasını isteyeceği aşikâr. Bu da teknolojiye olan yatırımın hızlanmasını netice verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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