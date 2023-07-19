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    iPhone 16 Pro Max için “Süper Telefoto” kamera iddiası

    Önümüzdeki yıl çıkması beklenen iPhone 16 serisine yönelik şimdiden önemli bilgiler geliyor. Güvenilir bir kaynağa göre iPhone 16 Pro Max’te Süper Telefoto kamera bulunabilir.

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    iPhone 16 Pro Max için “Süper Telefoto” kamera iddiası Tam Boyutta Gör
    2024 yılının eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 serisinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Asya'dan gelen yeni bir rapora göre iPhone 16 Pro Max, önemli ölçüde artırılmış optik yakınlaştırma sunacağı söylenen süper telefoto periskop kameraya sahip ilk model olabilir.

    iPhone 16 Pro Max kamerasıyla büyüleyebilir

    Bu iddiaların arkasında ise geçmişte Apple'ın planları hakkında doğru bilgiler sağlayan Weibo hesabı Digital Chat Station bulunuyor. "Süper" veya "ultra" telefoto etiketi genellikle odak uzaklığı 300 mm'nin üzerinde olan ciddi oranda kayıpsız zoom / yakınlaştırma sağlayabilen kameralarda kullanılıyor. Apple'ın bu yılın sonlarında iPhone 15 Pro Max ile başlayarak periskop telefoto kamera sistemine geçmesi bu yönde atılmış bir adım olabilir.

    Gelecek yıl iPhone 16 Pro modelleriyle birlikte Apple'ın telefoto kamerayı her iki "Pro" modeline de getirmeyi planladığı bildiriliyor. Ancak bu yeni söylentiye göre Süper Telefoto sadece Pro Max modeline özel olacak. Apple böylece iki cihazı arasındaki farkı belirginleştirmiş olacak. Süper Telefoto kameranın yanı sıra iPhone 16 Pro Max'in 1/1.14 inç boyutunda yüzde 12 daha büyük bir kamera sensörüne sahip olacağı aktarılıyor.

    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max şu anda 1/1.28 inç sensöre sahip ve bu yılki iPhone 15 Pro Max için sensör boyutunda bir artış beklenmiyor. Daha büyük bir sensör iPhone'un ana kamerasının dinamik aralığını ve arka plan bulanıklığını artırabilir. Ancak belirtmek gerekiyor ki iPhone 16 serisi için önümüzde uzun bir yol var. Tüm bu bilgilerde değişiklik olabileceğini veya bunların hiçbirinin gerçekleşmeme ihtimalinin de olduğunu söyleyelim.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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