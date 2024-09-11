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    Apple'ın bahsetmediği iPhone 16 işlemci detayı: A18 Pro "gerçekten" daha mı üstün?

    Apple'ın yeni iPhone 16 serisi A18 işlemciyle geliyor. Standart modellere A18, Pro modellere A18 Pro çip güç veriyor ancak iki işlemci arasında neredeyse hiçbir fark yok.
    iphone 16 işlemcisi apple a18 vs a18 çip karşılaştırma Tam Boyutta Gör
    Apple’ın A18 çip serisi, ikinci nesil 3 nanometre üretim sürecinden geçiyor. Söylentiye göre A17 Pro ve M3 çiplerinin üretim süreci sorunlu geçti. Apple’ın geçen yılki A17 Pro’yu giriş modeli iPhone 16’ya koymasının nedenlerinden biri de bu. Peki, neden hâlâ iki ayrı iPhone işlemcisi var? A18 ile A18 Pro arasındaki fark nedir?

    A18 ile A18 Pro arasında düşündüğünüzden daha ufak bir fark var. A18 çipinde bir GPU çekirdeği daha az. A18 Pro’da altı çekirdek GPU bulunurken, A18’de yalnızca beş tane var. Bu bir fazla GPU çekirdeği günlük kulanımda muhtemelen fark yaratmayacak.

    Yonga gruplandırma

    Büyük olasılıkla Apple, iPhone 16 ve 16 Pro için iki farklı çip üretmeyi amaçlamadı. Bunun yerine, şirket muhtemelen çip gruplandırma (chip binning) yaptı. Peki, yonga gruplandırma nedir?

    Hiçbir çipin üretim süreci mükemmel değildir ve süreç küçüldükçe, mükemmel bir çip üretmenin zorluğu artar. Nanometre düzeyinde hassasiyette çalıştığınızda, en temiz odalar bile hala mikroskobik kirlilik unsurları içerebilir. Bu nedenle şirketlerin sıklıkla yaptığı şey, belirli bir özelliği hedeflemek, ardından yetersiz kalan çipleri ayırmak ve bunları daha düşük özellikli bir sürüm olarak satmaktır. Çipler, tabir yerindeyse, farklı bir sıralama kutusuna yerleştirilir. Başka bir deyişle, Apple söylemese de, tüm iPhone 16 modellerinin aynı çipe sahip olması olası. Ancak en kaliteli çipleri kusurlu (daha az güvenilir GPU çekirdeği gibi) üretilen B sınıfı çiplerden ayırırken, yalnızca Pro serisi en iyi versiyonu alır.

    iPhone 16 Pro işlemcisi A18 Pro neler sunuyor?

    iphone 16 pro işlemcisi apple a18 pro vs a17 pro Tam Boyutta Gör
    A18 Pro, A18 ile aynı 6 çekirdek CPU ve aynı Neural Engine’e sahip ancak 5 çekirdek GPU yerine 6 çekirdek GPU içeriyor. Apple’a göre, iPhone 16 Pro, %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanan işlenmiş bir kasayla termal kapasiteyi en üst düzeye çıkarıyor. Katı hal difüzyonu kullanılarak titanyum çerçeveye bağlanmış ve grafit kaplı alüminyum bir alt yapı ile birleştirilmiş. Yeni termal mimari, A17 Pro'ya kıyasla sürdürülebilir oyun performansında %20'lik bir iyileştirme sağlıyor.

    A18 Pro’nun CPU’su A17 Pro’dan %15 daha hızlı ve aynı performansı %20 daha az güç kullanarak sunuyor. Apple, yüksek verimlilik ve düşük gecikmeli hesaplamalar için doğrudan programlanabilen yeni nesil ML hızlandırıcılarıyla herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci olduğunu söylüyor.

    A18 Pro’nun 6 çekirdekli GPU’su, A17 Pro’daki GPU’dan %20 daha hızlı ve donanım hızlandırmalı ışın izleme 2 kat daha hızlı. Geliştirilmiş Neural Engine, A17 Pro’daki Neural Engine’den daha hızlı ve daha verimli. Apple, Apple Intelligence özelliklerinin A18 Pro’da A17 Pro’dan %15 daha hızlı çalıştığını söylüyor.

    iPhone 16 işlemcisi A18 neler sunuyor?

    iphone 16 işlemcisi apple a18 vs a16 bionic Tam Boyutta Gör
    ‌iPhone 16‌ modelleri yeni termal tasarıma sahip. Apple, anakartı güncelleyerek çip yerleşimini merkezileştirdiğini ve çevreleyen mimariyi optimize ettiğini söylüyor. Oyun için %30 daha yüksek sürdürülebilir performans için ısıyı dağıtan geri dönüştürülmüş bir alüminyum alt yapı var. A18 ayrıca, A17 Pro ile iPhone 15 Pro modellerinde mevcut olan ancak standart iPhone serisinde yeni bir özellik olan donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğini de ekliyor.

    A18, A16 Bionic çip ile kıyaslandığında, A18 Pro’nun CPU’su %30 daha hızlı ve %30 daha az güç kullanırken aynı performansı sunuyor. GPU, A16 Bionic’in GPU’sundan %40 daha hızlı ve daha verimli. Aynı performansı %35 daha az güç tüketimiyle sunuyor. Yeni Neural Engine, makine öğreniminde A16’nın Neural Engine’den 2 kat daha hızlı.

    iPhone 16 fiyatı ne kadar?

    Apple, yeni iPhone 16 serisini 20 Eylül’de satışa sunacak. iPhone 16’nın başlangıç fiyatı 65.000 TL. iPhone 16 Pro, 83.000 TL’den başlayan fiyatla satışta.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/09/10/comparing-the-a18-and-a18-pro-heres-one-thing-the-iphone-16-chip-is-missing/ https://www.macrumors.com/2024/09/10/a18-vs-a18-pro/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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