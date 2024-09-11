Apple'ın bahsetmediği iPhone 16 işlemci detayı: A18 Pro "gerçekten" daha mı üstün?

Tam Boyutta Gör Apple’ın A18 çip serisi, ikinci nesil 3 nanometre üretim sürecinden geçiyor. Söylentiye göre A17 Pro ve M3 çiplerinin üretim süreci sorunlu geçti. Apple’ın geçen yılki A17 Pro’yu giriş modeli iPhone 16’ya koymasının nedenlerinden biri de bu. Peki, neden hâlâ iki ayrı iPhone işlemcisi var? A18 ile A18 Pro arasındaki fark nedir?

A18 ile A18 Pro arasında düşündüğünüzden daha ufak bir fark var. A18 çipinde bir GPU çekirdeği daha az. A18 Pro’da altı çekirdek GPU bulunurken, A18’de yalnızca beş tane var. Bu bir fazla GPU çekirdeği günlük kulanımda muhtemelen fark yaratmayacak.

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Yonga gruplandırma

Büyük olasılıkla Apple, iPhone 16 ve 16 Pro için iki farklı çip üretmeyi amaçlamadı. Bunun yerine, şirket muhtemelen çip gruplandırma (chip binning) yaptı. Peki, yonga gruplandırma nedir?

Hiçbir çipin üretim süreci mükemmel değildir ve süreç küçüldükçe, mükemmel bir çip üretmenin zorluğu artar. Nanometre düzeyinde hassasiyette çalıştığınızda, en temiz odalar bile hala mikroskobik kirlilik unsurları içerebilir. Bu nedenle şirketlerin sıklıkla yaptığı şey, belirli bir özelliği hedeflemek, ardından yetersiz kalan çipleri ayırmak ve bunları daha düşük özellikli bir sürüm olarak satmaktır. Çipler, tabir yerindeyse, farklı bir sıralama kutusuna yerleştirilir. Başka bir deyişle, Apple söylemese de, tüm iPhone 16 modellerinin aynı çipe sahip olması olası. Ancak en kaliteli çipleri kusurlu (daha az güvenilir GPU çekirdeği gibi) üretilen B sınıfı çiplerden ayırırken, yalnızca Pro serisi en iyi versiyonu alır.

iPhone 16 Pro işlemcisi A18 Pro neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör A18 Pro, A18 ile aynı 6 çekirdek CPU ve aynı Neural Engine’e sahip ancak 5 çekirdek GPU yerine 6 çekirdek GPU içeriyor. Apple’a göre, iPhone 16 Pro, %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanan işlenmiş bir kasayla termal kapasiteyi en üst düzeye çıkarıyor. Katı hal difüzyonu kullanılarak titanyum çerçeveye bağlanmış ve grafit kaplı alüminyum bir alt yapı ile birleştirilmiş. Yeni termal mimari, A17 Pro'ya kıyasla sürdürülebilir oyun performansında %20'lik bir iyileştirme sağlıyor.

A18 Pro’nun CPU’su A17 Pro’dan %15 daha hızlı ve aynı performansı %20 daha az güç kullanarak sunuyor. Apple, yüksek verimlilik ve düşük gecikmeli hesaplamalar için doğrudan programlanabilen yeni nesil ML hızlandırıcılarıyla herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci olduğunu söylüyor.

A18 Pro’nun 6 çekirdekli GPU’su, A17 Pro’daki GPU’dan %20 daha hızlı ve donanım hızlandırmalı ışın izleme 2 kat daha hızlı. Geliştirilmiş Neural Engine, A17 Pro’daki Neural Engine’den daha hızlı ve daha verimli. Apple, Apple Intelligence özelliklerinin A18 Pro’da A17 Pro’dan %15 daha hızlı çalıştığını söylüyor.

iPhone 16 işlemcisi A18 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör ‌iPhone 16‌ modelleri yeni termal tasarıma sahip. Apple, anakartı güncelleyerek çip yerleşimini merkezileştirdiğini ve çevreleyen mimariyi optimize ettiğini söylüyor. Oyun için %30 daha yüksek sürdürülebilir performans için ısıyı dağıtan geri dönüştürülmüş bir alüminyum alt yapı var. A18 ayrıca, A17 Pro ile iPhone 15 Pro modellerinde mevcut olan ancak standart iPhone serisinde yeni bir özellik olan donanım hızlandırmalı ışın izleme özelliğini de ekliyor.

A18, A16 Bionic çip ile kıyaslandığında, A18 Pro’nun CPU’su %30 daha hızlı ve %30 daha az güç kullanırken aynı performansı sunuyor. GPU, A16 Bionic’in GPU’sundan %40 daha hızlı ve daha verimli. Aynı performansı %35 daha az güç tüketimiyle sunuyor. Yeni Neural Engine, makine öğreniminde A16’nın Neural Engine’den 2 kat daha hızlı.

iPhone 16 fiyatı ne kadar?

Apple, yeni iPhone 16 serisini 20 Eylül’de satışa sunacak. iPhone 16’nın başlangıç fiyatı 65.000 TL. iPhone 16 Pro, 83.000 TL’den başlayan fiyatla satışta.

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