Apple'ın bahsetmediği iPhone 16 işlemci detayı: A18 Pro "gerçekten" daha mı üstün?

- Yonga gruplandırma
- iPhone 16 Pro işlemcisi A18 Pro neler sunuyor?
- iPhone 16 işlemcisi A18 neler sunuyor?
- iPhone 16 fiyatı ne kadar?
- Yorumlar
A18 ile A18 Pro arasında düşündüğünüzden daha ufak bir fark var. A18 çipinde bir GPU çekirdeği daha az. A18 Pro’da altı çekirdek GPU bulunurken, A18’de yalnızca beş tane var. Bu bir fazla GPU çekirdeği günlük kulanımda muhtemelen fark yaratmayacak.
Yonga gruplandırma
Büyük olasılıkla Apple, iPhone 16 ve 16 Pro için iki farklı çip üretmeyi amaçlamadı. Bunun yerine, şirket muhtemelen çip gruplandırma (chip binning) yaptı. Peki, yonga gruplandırma nedir?
Hiçbir çipin üretim süreci mükemmel değildir ve süreç küçüldükçe, mükemmel bir çip üretmenin zorluğu artar. Nanometre düzeyinde hassasiyette çalıştığınızda, en temiz odalar bile hala mikroskobik kirlilik unsurları içerebilir. Bu nedenle şirketlerin sıklıkla yaptığı şey, belirli bir özelliği hedeflemek, ardından yetersiz kalan çipleri ayırmak ve bunları daha düşük özellikli bir sürüm olarak satmaktır. Çipler, tabir yerindeyse, farklı bir sıralama kutusuna yerleştirilir. Başka bir deyişle, Apple söylemese de, tüm iPhone 16 modellerinin aynı çipe sahip olması olası. Ancak en kaliteli çipleri kusurlu (daha az güvenilir GPU çekirdeği gibi) üretilen B sınıfı çiplerden ayırırken, yalnızca Pro serisi en iyi versiyonu alır.
iPhone 16 Pro işlemcisi A18 Pro neler sunuyor?
A18 Pro’nun CPU’su A17 Pro’dan %15 daha hızlı ve aynı performansı %20 daha az güç kullanarak sunuyor. Apple, yüksek verimlilik ve düşük gecikmeli hesaplamalar için doğrudan programlanabilen yeni nesil ML hızlandırıcılarıyla herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci olduğunu söylüyor.
A18 Pro’nun 6 çekirdekli GPU’su, A17 Pro’daki GPU’dan %20 daha hızlı ve donanım hızlandırmalı ışın izleme 2 kat daha hızlı. Geliştirilmiş Neural Engine, A17 Pro’daki Neural Engine’den daha hızlı ve daha verimli. Apple, Apple Intelligence özelliklerinin A18 Pro’da A17 Pro’dan %15 daha hızlı çalıştığını söylüyor.
iPhone 16 işlemcisi A18 neler sunuyor?
A18, A16 Bionic çip ile kıyaslandığında, A18 Pro’nun CPU’su %30 daha hızlı ve %30 daha az güç kullanırken aynı performansı sunuyor. GPU, A16 Bionic’in GPU’sundan %40 daha hızlı ve daha verimli. Aynı performansı %35 daha az güç tüketimiyle sunuyor. Yeni Neural Engine, makine öğreniminde A16’nın Neural Engine’den 2 kat daha hızlı.
iPhone 16 fiyatı ne kadar?
Apple, yeni iPhone 16 serisini 20 Eylül’de satışa sunacak. iPhone 16’nın başlangıç fiyatı 65.000 TL. iPhone 16 Pro, 83.000 TL’den başlayan fiyatla satışta.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/09/10/comparing-the-a18-and-a18-pro-heres-one-thing-the-iphone-16-chip-is-missing/ https://www.macrumors.com/2024/09/10/a18-vs-a18-pro/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.