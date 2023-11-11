İddiaya göre Apple, iPhone 16 Pro'da delikli ekran tasarımını test ediyor

Android telefonlarda delikli ekran standart hale gelse de hiçbirinde Face ID bulunmuyor. Dolayısıyla Apple, IR tarayıcı, nokta projektör gibi Face ID bileşenlerini ekranın altına gömmek zorunda. Ancak bunu gerçekleştirmek kolay değil. Ekranın altına gömülen kameraların görüntü kalitesi bozulduğu için böyle bir durumda Face ID'nin güvenilirliği tehlikeye girebilir.
2025'de iPhone 17 Pro'da görebiliriz
Tabi Apple'ın bu testi yapıyor olması önümüzdeki sene iPhone'larda delikli ekran göreceğimiz anlamına gelmiyor. Twitter'daki Majin Bu hesabının iddiasına göre 2025'de iPhone 17 Pro'da bu tasarıma geçilebilir.
Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları'nın kurucusu ve CEO'su Ross Young da daha önce bu çözümün iPhone 16 Pro'da değil, Apple'ın gelecekteki telefonlarında bulunacağını, dolayısıyla bir prototip test edilse bile telefonda hemen yer almak zorunda olmadığını belirtmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.