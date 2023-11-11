İddiaya göre Apple, iPhone 16 Pro'da delikli ekran tasarımını test ediyor

Tam Boyutta Gör Apple iPhone 14 Pro ile beraber ekranda hap şeklinde Dinamik Ada tasarımına geçmişti. iPhone 15 serisinde ise bu tasarımı bütün modellerine entegre etti. Ortaya çıkan bir dedikoyu göre Apple, Android telefonlardaki gibi yuvarlak delikli ekran tasarımını iPhone 16 Pro prototipinde test ediyor.

Android telefonlarda delikli ekran standart hale gelse de hiçbirinde Face ID bulunmuyor. Dolayısıyla Apple, IR tarayıcı, nokta projektör gibi Face ID bileşenlerini ekranın altına gömmek zorunda. Ancak bunu gerçekleştirmek kolay değil. Ekranın altına gömülen kameraların görüntü kalitesi bozulduğu için böyle bir durumda Face ID'nin güvenilirliği tehlikeye girebilir.

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2025'de iPhone 17 Pro'da görebiliriz

Tabi Apple'ın bu testi yapıyor olması önümüzdeki sene iPhone'larda delikli ekran göreceğimiz anlamına gelmiyor. Twitter'daki Majin Bu hesabının iddiasına göre 2025'de iPhone 17 Pro'da bu tasarıma geçilebilir.

Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları'nın kurucusu ve CEO'su Ross Young da daha önce bu çözümün iPhone 16 Pro'da değil, Apple'ın gelecekteki telefonlarında bulunacağını, dolayısıyla bir prototip test edilse bile telefonda hemen yer almak zorunda olmadığını belirtmişti.

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iPhone 16 Pro'da delikli ekran tasarımı test ediliyor olabilir