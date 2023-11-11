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    İddiaya göre Apple, iPhone 16 Pro'da delikli ekran tasarımını test ediyor

    iPhone 14 Pro ile beraber Dinamik Ada tasarımına geçen Apple, bir iddiaya iPhone 16 Pro prototipinde delikli kamera tasarımını deniyor. Ancak hemen bu tasarıma geçilmeyebilir.
    iPhone 16 Pro'da delikli ekran tasarımı test ediliyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple iPhone 14 Pro ile beraber ekranda hap şeklinde Dinamik Ada tasarımına geçmişti. iPhone 15 serisinde ise bu tasarımı bütün modellerine entegre etti. Ortaya çıkan bir dedikoyu göre Apple, Android telefonlardaki gibi yuvarlak delikli ekran tasarımını iPhone 16 Pro prototipinde test ediyor.

    Android telefonlarda delikli ekran standart hale gelse de hiçbirinde Face ID bulunmuyor. Dolayısıyla Apple, IR tarayıcı, nokta projektör gibi Face ID bileşenlerini ekranın altına gömmek zorunda. Ancak bunu gerçekleştirmek kolay değil. Ekranın altına gömülen kameraların görüntü kalitesi bozulduğu için böyle bir durumda Face ID'nin güvenilirliği tehlikeye girebilir.

    2025'de iPhone 17 Pro'da görebiliriz

    Tabi Apple'ın bu testi yapıyor olması önümüzdeki sene iPhone'larda delikli ekran göreceğimiz anlamına gelmiyor. Twitter'daki Majin Bu hesabının iddiasına göre 2025'de iPhone 17 Pro'da bu tasarıma geçilebilir.

    Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları'nın kurucusu ve CEO'su Ross Young da daha önce bu çözümün iPhone 16 Pro'da değil, Apple'ın gelecekteki telefonlarında bulunacağını, dolayısıyla bir prototip test edilse bile telefonda hemen yer almak zorunda olmadığını belirtmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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