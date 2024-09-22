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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro Max, DxOMark kamera testinde dördüncü oldu

    Merakla beklenen iPhone 16 Pro Max'in DxOMark kamera testi sonuçları yayınlandı. İşte 157 puan alarak listede 4. sıraya yerleşen iPhone 16 Pro Max'in test sonuçları:
    iPhone 16 Pro Max, DxOMark kamera testinde dördüncü oldu Tam Boyutta Gör
    Popüler kamera kıyaslama platformu DxOMark, iPhone 16 Pro Max'in kamera sonuçlarını yayınladı. 48 MP ana sensör, 48 MP ultra geniş sensör ve 12 MP telefoto sensöründen oluşan bir kamera kurulumuna sahip akıllı telefon, çeşitli ışık ve çekim koşullarında test edildi.

    DxOMark kamera testinde iPhone 16 Pro Max, Huawei Pura 70 Ultra'yı geçemedi

    iPhone 16 Pro Max, kamera testinden 157 puan alarak rakipleri Honor Magic 6 Pro, Google Pixel 9 Pro XL ve Huawei Pura 70 Ultra gibi cihazların gerisinde kalarak dördüncü sıraya yerleşti. Fotoğraf puanlarında lider olmasa da, özellikle iyi aydınlatılmış koşullarda etkileyici sonuçlar sunan cihaz, hızlı otomatik odaklama sistemi hızlı ve doğal renk sunumu ile başarılı sonuçlar elde etti.

    iPhone 16 Pro Max, DxOMark kamera testinde dördüncü oldu Tam Boyutta Gör
    Phone 16 Pro Max, akıllı telefonlar arasında video lideri statüsünü ise korumaya devam ediyor. Olağanüstü stabilizasyonu, düşük ışık performansı ve renk doğruluğu sayesinde genel video kalitesi açısından oldukça başarılı sonuçlar elde eden cihaz, yakınlaştırma yeteneklerinde de ortalama bir sonuç elde etti. Teste göre 2x'in ötesine yakınlaştırıldığında görüntü kalitesinde fark edilir bir düşüş görülen cihazın ayrıca ultra geniş sensörünün yüksek çözünürlüklü olmasına rağmen, ana sensörle aynı düzeyde ayrıntı sunmaması ise dikkat çekti.

    Test sonuçlarında cihazın gece modu etkili olsa da bazı rakiplerine kıyasla daha fazla gürültü ve daha düşük detay sundu. Son olarak portre ve aksiyon çekimlerini önceliklendirenler için iPhone 16 Pro Max, hızlı otomatik odaklama ve doğru pozlama özellikleriyle de ön plana çıkmakta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 18 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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