Tam Boyutta Gör Popüler kamera kıyaslama platformu DxOMark, iPhone 16 Pro Max'in kamera sonuçlarını yayınladı. 48 MP ana sensör, 48 MP ultra geniş sensör ve 12 MP telefoto sensöründen oluşan bir kamera kurulumuna sahip akıllı telefon, çeşitli ışık ve çekim koşullarında test edildi.

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DxOMark kamera testinde iPhone 16 Pro Max, Huawei Pura 70 Ultra'yı geçemedi

iPhone 16 Pro Max, kamera testinden 157 puan alarak rakipleri Honor Magic 6 Pro, Google Pixel 9 Pro XL ve Huawei Pura 70 Ultra gibi cihazların gerisinde kalarak dördüncü sıraya yerleşti. Fotoğraf puanlarında lider olmasa da, özellikle iyi aydınlatılmış koşullarda etkileyici sonuçlar sunan cihaz, hızlı otomatik odaklama sistemi hızlı ve doğal renk sunumu ile başarılı sonuçlar elde etti.

Tam Boyutta Gör Phone 16 Pro Max, akıllı telefonlar arasında video lideri statüsünü ise korumaya devam ediyor. Olağanüstü stabilizasyonu, düşük ışık performansı ve renk doğruluğu sayesinde genel video kalitesi açısından oldukça başarılı sonuçlar elde eden cihaz, yakınlaştırma yeteneklerinde de ortalama bir sonuç elde etti. Teste göre 2x'in ötesine yakınlaştırıldığında görüntü kalitesinde fark edilir bir düşüş görülen cihazın ayrıca ultra geniş sensörünün yüksek çözünürlüklü olmasına rağmen, ana sensörle aynı düzeyde ayrıntı sunmaması ise dikkat çekti.

Test sonuçlarında cihazın gece modu etkili olsa da bazı rakiplerine kıyasla daha fazla gürültü ve daha düşük detay sundu. Son olarak portre ve aksiyon çekimlerini önceliklendirenler için iPhone 16 Pro Max, hızlı otomatik odaklama ve doğru pozlama özellikleriyle de ön plana çıkmakta.

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iPhone 16 Pro Max, DxOMark kamera testinde dördüncü oldu