iPhone 16 Pro Max, DxOMark kamera testinde dördüncü oldu

iPhone 16 Pro Max, kamera testinden 157 puan alarak rakipleri Honor Magic 6 Pro, Google Pixel 9 Pro XL ve Huawei Pura 70 Ultra gibi cihazların gerisinde kalarak dördüncü sıraya yerleşti. Fotoğraf puanlarında lider olmasa da, özellikle iyi aydınlatılmış koşullarda etkileyici sonuçlar sunan cihaz, hızlı otomatik odaklama sistemi hızlı ve doğal renk sunumu ile başarılı sonuçlar elde etti.
Test sonuçlarında cihazın gece modu etkili olsa da bazı rakiplerine kıyasla daha fazla gürültü ve daha düşük detay sundu. Son olarak portre ve aksiyon çekimlerini önceliklendirenler için iPhone 16 Pro Max, hızlı otomatik odaklama ve doğru pozlama özellikleriyle de ön plana çıkmakta.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)