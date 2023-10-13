iPhone 16 Pro modellerin özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör iPhone 15 henüz yeni satışa sunulmuşken iPhone 16 ve hatta iPhone 17 özelliklerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Analist Jeff Pu, iPhone 16 Pro’nun beklenen özelliklerini paylaştı.

iPhone 16 Pro modellerde ekran büyüyor: İşte detaylar 1 hf. önce eklendi

iPhone 16 Pro & 16 Pro Max beklenen özellikler

Jeff Pu, Apple’ın tedarik zincirindeki kaynaklarına dayanarak iPhone 16 özelliklerine ilişkin tahminlerini paylaştı. Pu’ya göre iPhone 16 Pro serisi daha hızlı 5G modem, WiFi 7 ve yeni ultra geniş lensle donatılacak.

Yeni iPhone’lar ekran boyutu olarak biraz büyüyecek. Mevcut 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlarına kıyasla 0.2 inç daha büyük olacak. iPhone 16 Pro’nun daha büyük boyutla gelmesiyle birlikte Apple, iPhone 15 Pro Max ile tanıtılan 5x optik zoom sağlayan tetra prizma lensi daha küçük Pro modeline yerleştirecek. Hem 16 Pro hem de 16 Pro Max modelinde daha iyi yakınlaştırma sağlayacak 12MP tetra prizma lens olacak.

Kamerada geliştirme bununla sınırlı değil. iPhone 13 Pro’dan beri hiç değiştirilmeyen ultra geniş lensin yükseltilmesi bekleniyor. iPhone 16 Pro’lardaki ultra geniş kamera, 48MP sensöre sahip olacak ki mevcut modellerde 12MP sensör kullanılıyor. Çip tarafında, iPhone 16 Pro, 3 nanometre Apple A18 Pro işlemciyle donatılacak. Bellek tarafında Apple’ın yeni iPhone’larda RAM’i yükseltmesi beklenmiyor.

iPhone 16 Pro’lar WiFi ve 5G’de daha da yüksek hızlar sunacak. Yeni iPhone’ların -5G Advanced standardı sayesinde- 7.5Gbps’e kadar 5G indirme hızları sağlayan Qualcomm Snapdragon X75 modemle gelmesi bekleniyor. 16 Pro’lar ayrıca WiFi 7 bağlantısına sahip olmasıyla 46Gbps’e kadar hızlar sunacak.

iPhone 16 & 16 Plus beklenen özellikler

Düz iPhone 16 modelleri ise, çift arka kamera kullanmaya devam edecek. 12MP sensörlü ultra geniş kamera olacak, otomatik odaklama ve makro olmayacak. iPhone 16 ve 16 Plus, A17 Pro yerine A17 çipinin farklı bir sürümünü içerecek ve 8GB RAM ile gelecek. 5G modemin aynı tutulması, WiFi 6e bağlantısını desteklemesi bekleniyor.

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iPhone 16 Pro modellerin özellikleri ortaya çıktı