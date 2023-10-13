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    iPhone 16 Pro modellerin özellikleri ortaya çıktı

    Apple'ın iPhone 15 serisi bir süredir satışta. Türkiye'deki kullanıcıların bir kısmı henüz iPhone 15 ve 15 Pro cihazlarına kavuşamamışken, iPhone 16 Pro özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.
    iphone 16 pro 16 pro max özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 henüz yeni satışa sunulmuşken iPhone 16 ve hatta iPhone 17 özelliklerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Analist Jeff Pu, iPhone 16 Pro’nun beklenen özelliklerini paylaştı.

    iPhone 16 Pro & 16 Pro Max beklenen özellikler

    Jeff Pu, Apple’ın tedarik zincirindeki kaynaklarına dayanarak iPhone 16 özelliklerine ilişkin tahminlerini paylaştı. Pu’ya göre iPhone 16 Pro serisi daha hızlı 5G modem, WiFi 7 ve yeni ultra geniş lensle donatılacak.

    Yeni iPhone’lar ekran boyutu olarak biraz büyüyecek. Mevcut 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlarına kıyasla 0.2 inç daha büyük olacak. iPhone 16 Pro’nun daha büyük boyutla gelmesiyle birlikte Apple, iPhone 15 Pro Max ile tanıtılan 5x optik zoom sağlayan tetra prizma lensi daha küçük Pro modeline yerleştirecek. Hem 16 Pro hem de 16 Pro Max modelinde daha iyi yakınlaştırma sağlayacak 12MP tetra prizma lens olacak.

    Kamerada geliştirme bununla sınırlı değil. iPhone 13 Pro’dan beri hiç değiştirilmeyen ultra geniş lensin yükseltilmesi bekleniyor. iPhone 16 Pro’lardaki ultra geniş kamera, 48MP sensöre sahip olacak ki mevcut modellerde 12MP sensör kullanılıyor. Çip tarafında, iPhone 16 Pro, 3 nanometre Apple A18 Pro işlemciyle donatılacak. Bellek tarafında Apple’ın yeni iPhone’larda RAM’i yükseltmesi beklenmiyor.

    iPhone 16 Pro’lar WiFi ve 5G’de daha da yüksek hızlar sunacak. Yeni iPhone’ların -5G Advanced standardı sayesinde- 7.5Gbps’e kadar 5G indirme hızları sağlayan Qualcomm Snapdragon  X75 modemle gelmesi bekleniyor. 16 Pro’lar ayrıca WiFi 7 bağlantısına sahip olmasıyla 46Gbps’e kadar hızlar sunacak.

    iPhone 16 & 16 Plus beklenen özellikler

    Düz iPhone 16 modelleri ise, çift arka kamera kullanmaya devam edecek. 12MP sensörlü ultra geniş kamera olacak, otomatik odaklama ve makro olmayacak. iPhone 16 ve 16 Plus, A17 Pro yerine A17 çipinin farklı bir sürümünü içerecek ve 8GB RAM ile gelecek. 5G modemin aynı tutulması, WiFi 6e bağlantısını desteklemesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2874 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    iphone 16 pro, iPhone 16 Pro Max ve
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